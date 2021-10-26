本土疫情延燒 中國要求提供24小時核酸檢測服務

因應當前本土疫情，甘肅省蘭州市近日緊急設立移動式核酸檢驗實驗室—「獵鷹號」硬氣膜實驗室，號稱若按「10混1」採樣方式，每天最多可檢測80萬人次。新華社

近日中國 「旅行團傳播鏈」造成的新一輪本土疫情，在10多個省市持續延燒，為強化檢測 能力，據央視新聞26日報導，中國國務院 已印發通知，要求核酸檢測機構要向社會提供24小時核酸檢測服務，對「願檢盡檢」人群，要力爭在6小時之內報告檢測結果。

據中國國家衛健委通報，10月25日0—24時，中國新增確診病例43例，其中境外輸入14例，本土確診29例，涵蓋內蒙古、甘肅、北京、寧夏、山東等地，另有5例本土無症狀感染者，來自北京、雲南、貴州。

隨疫情多點散發，目前中國除至少有五省市停止跨省旅遊活動外，北京等地也陸續祭出非必要不出入，以及進出須持核酸檢測陰性證明等要求，官方亦對各個中高風險區和關聯人群展開大規模核酸檢測。

央視新聞在報導中坦言，當前，中國局部地區出現了小規模聚集性疫情和零星散發病例，暴露出部分地區核酸檢測服務不夠便捷、檢測結果反饋不及時等問題。

報導稱，中國國務院聯防聯控機制醫療救治組近日印發通知，要求所有二級及以上綜合醫院、傳染病專科醫院、各級疾控機構等均應當具備核酸檢測能力並提供檢測服務。

另一方面，中國國務院要求地方做到核酸檢測服務全覆蓋，善用各個渠道公告訊息，另核酸檢測機構要向社會提供24小時核酸檢測服務，對「願檢盡檢」人群，要力爭在6小時之內報告檢測結果。