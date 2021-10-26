我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

日本真子公主夫婦召開結婚記者會 小室：我愛真子

南韓前總統盧泰愚逝世 享壽88歲

本土疫情延燒 中國要求提供24小時核酸檢測服務

記者陳政錄／即時報導
因應當前本土疫情，甘肅省蘭州市近日緊急設立移動式核酸檢驗實驗室—「獵鷹號」硬氣膜實驗室，號稱若按「10混1」採樣方式，每天最多可檢測80萬人次。新華社
因應當前本土疫情，甘肅省蘭州市近日緊急設立移動式核酸檢驗實驗室—「獵鷹號」硬氣膜實驗室，號稱若按「10混1」採樣方式，每天最多可檢測80萬人次。新華社

近日中國「旅行團傳播鏈」造成的新一輪本土疫情，在10多個省市持續延燒，為強化檢測能力，據央視新聞26日報導，中國國務院已印發通知，要求核酸檢測機構要向社會提供24小時核酸檢測服務，對「願檢盡檢」人群，要力爭在6小時之內報告檢測結果。

據中國國家衛健委通報，10月25日0—24時，中國新增確診病例43例，其中境外輸入14例，本土確診29例，涵蓋內蒙古、甘肅、北京、寧夏、山東等地，另有5例本土無症狀感染者，來自北京、雲南、貴州。

隨疫情多點散發，目前中國除至少有五省市停止跨省旅遊活動外，北京等地也陸續祭出非必要不出入，以及進出須持核酸檢測陰性證明等要求，官方亦對各個中高風險區和關聯人群展開大規模核酸檢測。

央視新聞在報導中坦言，當前，中國局部地區出現了小規模聚集性疫情和零星散發病例，暴露出部分地區核酸檢測服務不夠便捷、檢測結果反饋不及時等問題。

報導稱，中國國務院聯防聯控機制醫療救治組近日印發通知，要求所有二級及以上綜合醫院、傳染病專科醫院、各級疾控機構等均應當具備核酸檢測能力並提供檢測服務。

另一方面，中國國務院要求地方做到核酸檢測服務全覆蓋，善用各個渠道公告訊息，另核酸檢測機構要向社會提供24小時核酸檢測服務，對「願檢盡檢」人群，要力爭在6小時之內報告檢測結果。

檢測 中國 國務院

上一則

「吃不起青菜」中國1斤菠菜可買3斤肉 官媒解釋了

延伸閱讀

義大利媒體：北京逼教廷與台斷交 再談建交

義大利媒體：北京逼教廷與台斷交 再談建交
疫情升溫 北京、內蒙防控升級紛下「禁足」令

疫情升溫 北京、內蒙防控升級紛下「禁足」令
北京冬奧會和冬殘奧會防疫 採取閉環管理

北京冬奧會和冬殘奧會防疫 採取閉環管理
北京昌平再增4人染疫 關閉298麻將館

北京昌平再增4人染疫 關閉298麻將館

熱門新聞

一名遊客闖入北京野生動物園白虎園區對眼前的虎群叫囂、狂吼、挑釁，但老虎始終不為所動。（百家號）

男子面對面挑釁虎群 原來有這個？ 難怪老虎不咬他

2021-10-25 12:17
圖為李雲迪2016年3月23日在美國紐約卡內基音樂廳演奏後向觀眾致意。新華社

中國「鋼琴王子」李雲迪涉嫌嫖娼被抓

2021-10-21 09:36
李雲迪。(取材自微博)

李雲迪嫖娼1次1萬元 支付寶轉帳「上半年已被抓過」

2021-10-21 21:43
父親對女兒說他已老了，沒有能力一直養她。（取材自鳳凰周刊）

月給1萬生活費嫌少 留學生飆罵親爹是畜牲

2021-10-22 10:00
李雲迪。(新華社)

李雲迪嫖娼被拘 同樣原因被抓的明星後來怎樣了？

2021-10-21 20:32
李子柒在訪談中，少見的露出全臉。（視頻截圖）

停更遭臆測 李子柒央視受訪：自己很幸運 想做好3件事

2021-10-23 10:00

超人氣

更多 >
男子面對面挑釁虎群 原來有這個？ 難怪老虎不咬他

男子面對面挑釁虎群 原來有這個？ 難怪老虎不咬他
華爾街日報：台灣軍隊士氣不振 難與中國一戰

華爾街日報：台灣軍隊士氣不振 難與中國一戰
美今將公布搭機入境疫苗接種規定 可能豁免少數國家

美今將公布搭機入境疫苗接種規定 可能豁免少數國家
麥當勞員工曝「這品項」最滯銷：從沒看過客人點

麥當勞員工曝「這品項」最滯銷：從沒看過客人點
美國脫口秀專題談台灣 主持人幽默解釋台海緊張

美國脫口秀專題談台灣 主持人幽默解釋台海緊張