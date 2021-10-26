世界首例豬腎移植人體 31歲北大畢業女科學家立功

eGenesis公司的聯合創始人與首席科學家楊璐菡。(取材自百度百科)

轟動醫學界的「世界首例豬腎移植人體成功」新聞，引起很多人關注。這個「世界首例」的醫學成就離不開一位華人女科學家。北京大學畢業後赴哈佛大學 攻讀博士後的楊璐菡說：「這項技術掃除了10多年前發現豬內源性逆轉錄病毒後這一領域最大的安全障礙，重新燃起大家對異種器官移植的信心。」

蘭貢醫療中心的外科團隊審視與人體連接的豬腎。(美聯社)

武漢晚報報導，試驗的受體是一位腦死亡患者，經家屬同意後，把轉基因豬的腎臟和患者大腿的血管相連，在體外觀察了54小時。移植術後，豬腎沒有出現排異反應，「幾乎立即」開始正常工作。轉基因豬通過敲除特定基因，減少人體排斥反應。這項「世界首例」是一次極有意義的探索，但還遠沒有達到臨床應用的程度。

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據報導，紐約大學 蘭貢醫療中心上月實施手術，雖然這次手術並沒有將豬的腎臟，放置到人類腎臟的位置，但主刀醫師蒙哥馬利表示，與患者血管相連後，豬腎正常發揮過濾廢物、產生尿液的作用，排尿水平與移植人類腎臟相當。

科學家們認為，除了手術的成功外，更值得期待的是那頭經過基因改造後的豬，從目前短暫的實驗來看，它似乎解決了困擾醫學界多年的異體排斥。這意味著特種定製移植基因豬的成功。

這項實驗用豬腎的豬是由Revivicor公司進行基因工程改造的，Revivicor是全美少數幾家致力於開發豬器官，以移植到人類身上的生物技術公司之一。

將動物器官移植到人類身上代替病變的人體器官，這種治療方式叫作異種移植。2019年，美國 哈佛大學和生物技術公司eGenesis的研究人員利用一種新的基因編輯技術，稱之為Crispr，俗名「基因剪刀」，去掉了豬基因組中可能有害的病毒基因，從而掃清了豬器官用於人體移植的重大難關。

今年31歲的楊璐菡，是eGenesis公司的聯合創始人與首席科學家，她成功首創基因改造豬的關鍵技術。鑑於「豬腎移植人體」這項成果的意義重大，獲美國「科學」雜誌提前在線刊登論文。早在2018年，「富比士雜誌」已將她評為全球30歲以下的30位醫療科學領域領軍人物之一。