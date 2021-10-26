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孟晚舟回華為上班 員工夾道歡呼「女神」

中國新聞組／北京26日電
孟晚舟回到華為深圳坂田園區上班，歡迎的員工擠滿大廳，並在現場舞蹈。(視頻截圖)
孟晚舟回到華為深圳坂田園區上班，歡迎的員工擠滿大廳，並在現場舞蹈。(視頻截圖)

上月從加拿大返回深圳的華為財務長孟晚舟，在結束隔離後正式回到華為上班。25日曝光的影片顯示，華為深圳坂田園區現場員工夾道歡呼孟晚舟「女神」。對於過去三年的經歷，孟晚舟稱「沒有一座高山不可逾越，沒有一片汪洋不可飛渡」，如今「飛渡汪洋」的孟晚舟將繼續擔任華為財務長的工作。

來源：YouTube

第一財經報導，影片拍攝地點是華為深圳坂田園區B1區。當時，孟晚舟身穿黑色套裝，揮舞著雙手走入公司，在場的華為員工夾道歡呼，氣氛非常熱鬧。華為員工在現場布置了氣球、WELCOME燈牌等，氣氛熱烈，不少員工高喊「女神」，孟晚舟還與同事們一同唱歌。

孟晚舟回華為深圳坂田園區上班。(取材自直新聞)
孟晚舟回華為深圳坂田園區上班。(取材自直新聞)

孟晚舟現場發表感言稱，回到公司後，看到員工們的笑臉、笑聲感覺那麼熟悉，那麼親切，又自然。 孟晚舟用三個「過去三年」來形容在加拿大的日子，「雖然相隔萬里，但我們同舟共濟，真心從未走遠」，雖然晝夜顛倒，但戮力同心，情誼更加深厚。雖然舉步維艱，但披荊斬棘，團隊越戰越勇。「沒有一座高山不可逾越，沒有一片汪洋不可飛渡，這就是我們不變的信念」她同時謝謝大家的守候，也謝謝公司。

另據直新聞報導，孟晚舟回來後擔任什麼職務？根據華為官方網站顯示，孟晚舟目前依然出任首席財務官的職務。

孟晚舟的職務沒有改變，呼應了華為創始人任正非的「預告」。任正非2019年12月曾提到孟晚舟，他說，「正常歷史長河中，磨難都會出來英雄。孟晚舟經歷的磨難也會對她的意志產生很大的提升，這對孟晚舟來說是一個很大的財富，孟晚舟回來還是做她的CFO，當然這個CFO意志更堅強了」。

孟晚舟 華為 任正非

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