孟晚舟返崗 「送老爸最好的生日禮」

任正非表示暫時不會退休。（取材自時代在線╱視覺中國圖）

孟晚舟 復工影片在10月25日曝光，這天恰好是任正非 77歲的生日。大批網友在網上祝福任總生日快樂，大讚「孟晚舟選擇今天回華為上班，是送給老爸最好的生日禮物」。聲勢高漲的孟晚舟目前華為財務長職務未有調動，令人憶起任正非2019年那句「孟晚舟永生永世不可能做接班人」的表態。

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南方Plus報導，對於孟晚舟被關押在加拿大，任正非2019年曾表示心疼，這次的磨難應該對她來說也是人生難得的機會，「這麼大一件事，我相信對她未來成長一定是插上了翅膀，要感謝美國政府給孟晚舟插了一個堅強的翅膀，她將來會飛翔得更好」。

任正非認為孟晚舟雖然從小到大的經歷較順利、沒有太大的挫折。這次挫折應該給她人生留下了不可磨滅的印象，而且會加強她的成熟，變得更加剛強。「孟晚舟是一個非常好的女孩，而且很努力學習、很努力工作，她擔負起財務體系的建設目前也是世界上最好的體系」。

對於孟晚舟不會成為任正非的接班人人選，任正非2019年時曾表示，孟晚舟是管理者出身，她的橫向管理能力很強，而作為領袖是要求縱向的突破能力，要看得見十年、二十年以後的未來，對這種未來的洞察，一定是具有技術背景的人。所以，如果靠管理公司就能進步的話，她是有希望的，但「因為她不具備技術背景，所以她不會是接班人」。

2020年10月25日生日之際，任正非再被問到退休 的問題，他表示關鍵不是什麼時候退休，而是退休之後幹什麼。現在的他那找不到可娛樂的項目，暫時只有繼續幹活。