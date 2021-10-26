北京昌平再增4人染疫 關閉298麻將館

北京市25日召開疫情防控記者會。(取材自北京日報)

由於本土疫情 持續，北京 市25日就新冠防控召開第247場記者會，公告24日下午4時至25日下午3時，北京新增兩例京外關聯本地新冠肺炎 確診病例、一例核酸檢測陽性者、一例京外關聯本地新冠肺炎無症狀感染者，上述四人均來自昌平區。

為防止疫情擴散，北京市已要求全面排查從全中國中高風險地區，返回昌平的人員，在18日至25日共排查內蒙古、陝西、甘肅等重點區域進返昌人員1萬3724人。

與此同時，官方加強對各類場所的管控，重點為棋牌室（麻將館）、小藥店、小診所的監督檢查，昌平全區298家棋牌室已全部關閉，關閉無法落實防控措施的35家藥店、16家診所。

在此之前，北京市衛健委於24日通報一起疫情期間違反防控措施的典型，為10月16日，有兩人從中風險地區旅遊返回北京後，不但沒有主動通報，還邀請朋友打麻將，造成共五人確診，與兩個月前江蘇揚州疫情的「麻將傳播鏈」雷同，這兩人均已遭到北京公安的刑事立案偵查。

北京市疾控中心副主任龐星火25日表示，本次關聯疫情已涉及兩個自駕旅遊團，其中一個四人旅行團反京後即時向社區報告，均在家隔離，但另一個五人旅行團，其中已確診的兩人，就是造成此次麻將傳播鏈的來源，截至目前判定密切接觸者1534人，封控和管控區域涉及居住地點、商場、銀行、早市、醫院等。