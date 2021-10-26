北京冬奧會和冬殘奧會防疫 採取閉環管理

北京2022年冬奧會和冬殘奧會防疫手冊發布，規範比賽舉辦期間，與會人員採「閉環管理」。圖為冬奧測試賽。（新華社）

根據25日發布的第一版2022年北京 冬奧會COVID-19防疫手冊，明年參加冬奧和冬季帕運的運動員 除特殊原因皆應接種疫苗 ，入境後即進入閉環管理；非運動員又未接種疫苗者，入境後將隔離21天。

根據央視新聞App（應用程式），國際奧會、國際帕運會和北京冬奧組委三方25日共同發布第一版「北京2022年冬奧會和冬殘奧會（帕運）防疫手冊」。

北京冬奧組委疫情防控辦公室副主任黃春說，制定防疫手冊的原則包括：簡化辦賽，最大限度減少非必要活動和環節，壓減人員規模；堅持接種疫苗；堅持閉環管理；堅持有效處置，一旦發現疫情，科學精準及時處置等。

根據這份防疫手冊，北京冬奧會和冬季帕運參賽運動員疫苗接種「應接盡接」，即鼓勵和提倡所有運動員接種疫苗。接種疫苗的運動員、少數通過醫學豁免的運動員和隨隊官員可在入境後直接進入閉環。

其他人員方面，到中國前14天完成全程疫苗接種者，入境後直接進入閉環管理；未接種或未完成全程接種的，入境後進行21天集中隔離觀察。

報導指出，北京冬奧會和冬季帕運期間將實行閉環管理政策，涵蓋抵離、交通、住宿、餐飲、競賽、開閉幕式等所有涉冬奧場所。在閉環內，所有人員將只能在涉冬奧場所特定空間內活動，參加與本人訓練、比賽和工作等有關活動。

報導說，今年底將發布第二版的防疫手冊，對疫情持續進行分析研判和風險評估，做出防控措施的調整。