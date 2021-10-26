我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

日本真子公主夫婦召開結婚記者會 小室：我愛真子

南韓前總統盧泰愚逝世 享壽88歲

上海神秘房東一次拋售93套房？原來是開發商「清庫存」

中國新聞組／北京26日電
近日網傳上海一名「神祕房東」一次拋售持有28年的93套房產、房價翻了100倍，事實上是開發商的「清庫存」行為，此為示意圖。（取材自瀟湘晨報／視覺中國圖）
近日網傳上海一名「神祕房東」一次拋售持有28年的93套房產、房價翻了100倍，事實上是開發商的「清庫存」行為，此為示意圖。（取材自瀟湘晨報／視覺中國圖）

伴隨著部分地區將試點房地產稅的消息，近日一則網傳消息十分吸引眼球：上海一名「神祕房東」一次拋售持有28年的93套房產、房價翻了100倍，如今套現4.5億元（人民幣，下同，約7047萬美元），而且所有房源都在一個小區。第一財經查證後報導，該消息並不屬實。實際上這批房源的真正持有方，是房地產開發商世茂集團下屬的蘇滬區域公司，出售這些房產的原因與房地產稅試點毫無關係。

●上海「老破小」 突開盤被秒光

「浦城小區」位於上海浦東陸家嘴板塊，日前門口突然擠滿了房產仲介經紀人以及他們帶來的看房客。路人駐足詢問，便有仲介語焉不詳地說：「這個小區開盤」。

浦城小區「開盤」是個怪事，因為這是上海典型的老破小，上個世紀90年代就由陸家嘴房產開發有限公司建設完畢，共有504戶，樓齡接近30年了。小區沒電梯、戶型過時，停車位也不足，綠化一般。

據報導，開盤確有其事，一名房產仲介說：「這次是老房新賣，總共接近百套。」一名去了浦城小區的看房客則表示，房子都是1993年落成的「老破小」，但地段好，均價8.5萬／平方米，銷售現場確實人挺多，房源當天全部秒光，而她沒有搶到房子。

有看房客表示：「不少人覺得以後會拆遷，是很好的投資標的，也有人覺得地段好、總價低，自住交通方便。出租也能租到5到6千的月租金，才會有那麼多人來買。」

●世茂集團脫手 幾家仲介包銷

網路上瘋傳許多關於浦城小區的消息，不斷有網友發帖稱，打包出售這批房子的是一個上海神祕房東，神祕房東1993年就在該小區囤下近百套房子，買入價格只有700元／平方米，結果價格翻了100多倍，現在一次性套現4.5億元。

但這並非事實，第一財經調查獲知，浦城小區這批被出售房源，與世茂集團在陸家嘴的投資開發歷史有緊密淵源，其實際持有方原本也是世茂蘇滬區域公司。

有仲介稱，世茂是將房源賣給了房產仲介公司，好幾家仲介一起包銷這批房子。房產仲介公司判斷，這批房源將非常搶手，結果也確實如此。

一名上海房地產業內人士表示，今年下半年，大多數房地產公司內部都在盤點清理手頭資產，要求各下屬公司解決遺留庫存，因而世茂現在出手這批房源，屬於正常情況。

房地產 房東 投資

上一則

傳港澳辦主任夏寶龍在深圳為香港立法會「組成」定調

下一則

翹課怕挨罵 四川2中學生躲樹上生活2天2夜

延伸閱讀

休士頓詐騙新招 假冒合格仲介 線上看屋詐你

休士頓詐騙新招 假冒合格仲介 線上看屋詐你
全球城市潛力排行 北京、台北分列第23、24名

全球城市潛力排行 北京、台北分列第23、24名
大連小區燃氣閃爆9傷亡 遼寧省一個月來第3宗

大連小區燃氣閃爆9傷亡 遼寧省一個月來第3宗
出手打炒房 中國將開徵房地產稅 10大城試點

出手打炒房 中國將開徵房地產稅 10大城試點

熱門新聞

一名遊客闖入北京野生動物園白虎園區對眼前的虎群叫囂、狂吼、挑釁，但老虎始終不為所動。（百家號）

男子面對面挑釁虎群 原來有這個？ 難怪老虎不咬他

2021-10-25 12:17
圖為李雲迪2016年3月23日在美國紐約卡內基音樂廳演奏後向觀眾致意。新華社

中國「鋼琴王子」李雲迪涉嫌嫖娼被抓

2021-10-21 09:36
李雲迪。(取材自微博)

李雲迪嫖娼1次1萬元 支付寶轉帳「上半年已被抓過」

2021-10-21 21:43
父親對女兒說他已老了，沒有能力一直養她。（取材自鳳凰周刊）

月給1萬生活費嫌少 留學生飆罵親爹是畜牲

2021-10-22 10:00
李雲迪。(新華社)

李雲迪嫖娼被拘 同樣原因被抓的明星後來怎樣了？

2021-10-21 20:32
李子柒在訪談中，少見的露出全臉。（視頻截圖）

停更遭臆測 李子柒央視受訪：自己很幸運 想做好3件事

2021-10-23 10:00

超人氣

更多 >
男子面對面挑釁虎群 原來有這個？ 難怪老虎不咬他

男子面對面挑釁虎群 原來有這個？ 難怪老虎不咬他
華爾街日報：台灣軍隊士氣不振 難與中國一戰

華爾街日報：台灣軍隊士氣不振 難與中國一戰
美今將公布搭機入境疫苗接種規定 可能豁免少數國家

美今將公布搭機入境疫苗接種規定 可能豁免少數國家
麥當勞員工曝「這品項」最滯銷：從沒看過客人點

麥當勞員工曝「這品項」最滯銷：從沒看過客人點
美國脫口秀專題談台灣 主持人幽默解釋台海緊張

美國脫口秀專題談台灣 主持人幽默解釋台海緊張