上海神秘房東一次拋售93套房？原來是開發商「清庫存」

近日網傳上海一名「神祕房東」一次拋售持有28年的93套房產、房價翻了100倍，事實上是開發商的「清庫存」行為，此為示意圖。（取材自瀟湘晨報／視覺中國圖）

伴隨著部分地區將試點房地產 稅的消息，近日一則網傳消息十分吸引眼球：上海一名「神祕房東 」一次拋售持有28年的93套房產、房價翻了100倍，如今套現4.5億元（人民幣，下同，約7047萬美元），而且所有房源都在一個小區。第一財經查證後報導，該消息並不屬實。實際上這批房源的真正持有方，是房地產開發商世茂集團下屬的蘇滬區域公司，出售這些房產的原因與房地產稅試點毫無關係。

●上海「老破小」 突開盤被秒光

「浦城小區」位於上海浦東陸家嘴板塊，日前門口突然擠滿了房產仲介經紀人以及他們帶來的看房客。路人駐足詢問，便有仲介語焉不詳地說：「這個小區開盤」。

浦城小區「開盤」是個怪事，因為這是上海典型的老破小，上個世紀90年代就由陸家嘴房產開發有限公司建設完畢，共有504戶，樓齡接近30年了。小區沒電梯、戶型過時，停車位也不足，綠化一般。

據報導，開盤確有其事，一名房產仲介說：「這次是老房新賣，總共接近百套。」一名去了浦城小區的看房客則表示，房子都是1993年落成的「老破小」，但地段好，均價8.5萬／平方米，銷售現場確實人挺多，房源當天全部秒光，而她沒有搶到房子。

有看房客表示：「不少人覺得以後會拆遷，是很好的投資 標的，也有人覺得地段好、總價低，自住交通方便。出租也能租到5到6千的月租金，才會有那麼多人來買。」

●世茂集團脫手 幾家仲介包銷

網路上瘋傳許多關於浦城小區的消息，不斷有網友發帖稱，打包出售這批房子的是一個上海神祕房東，神祕房東1993年就在該小區囤下近百套房子，買入價格只有700元／平方米，結果價格翻了100多倍，現在一次性套現4.5億元。

但這並非事實，第一財經調查獲知，浦城小區這批被出售房源，與世茂集團在陸家嘴的投資開發歷史有緊密淵源，其實際持有方原本也是世茂蘇滬區域公司。

有仲介稱，世茂是將房源賣給了房產仲介公司，好幾家仲介一起包銷這批房子。房產仲介公司判斷，這批房源將非常搶手，結果也確實如此。

一名上海房地產業內人士表示，今年下半年，大多數房地產公司內部都在盤點清理手頭資產，要求各下屬公司解決遺留庫存，因而世茂現在出手這批房源，屬於正常情況。