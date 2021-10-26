翹課怕挨罵 四川2中學生躲樹上生活2天2夜

兩名中學生曠課擔心被批評，離家出走在樹上生活兩天兩夜。（取材自紅星新聞）

四川隆昌兩名初中男生近日貪玩曠課後，因擔心被老師、家長批評而離家出走，家人四處尋找無果。兩個孩子竟學起電視裡的「荒野生存」節目，在城郊廢棄的公路旁一棵樹上用木板架子搭起一座簡易的「樹屋」，生活了兩天兩夜，期間靠買外賣和水果充飢。

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紅星新聞報導，兩個孩子棲身的這棵大樹位於四川隆昌城郊一條廢棄的公路旁，平時很少有人經過，簡易「樹屋」附近還有一條小河。

「這兩個娃兒，應該是離家出走。」家住四川隆昌工業園區附近的李大爺日前散步至此，發現了這兩名13、14歲的孩子，因擔心孩子安全，他選擇報警。隆昌市公安 局金鵝派出所民警迅速趕到現場。民警到場後發現，樹上可見搭建的木板架子，兩名男孩正在上面休息。但民警多次呼喊和詢問，兩人始終不回應。

樹上搭了木板，還有水果等物品。（取材自紅星新聞）

民警在地上發現了校服，初步確定兩名男孩是附近某鄉鎮中學的初二學生。聯繫學校後，很快也聯繫上兩名學生的家長。在民警和家長的耐心勸導下，兩名學生終於從樹上下來。原來兩人因貪玩曠課擔心被老師、家長批評，回家拿了一點錢後離家出走。隨後，兩人便學著電視裡「荒野生存」的情節，搭起木板架子在樹上生活了兩天兩夜，靠點外賣和買來的水果充飢。

圖為民警教育引導兩名學生。（取材自紅星新聞）

據報導，目前，兩個孩子均已回到家中。一名學生的家長稱，兒子愛離家出走，小學便離家出走了幾次，「有兩三次都是派出所找回來的」。

梁警官稱，當天趕到現場的只有一名學生家長，另一名學生平時在家的只有爺爺。對於此次離家出走，民警對兩名學生進行了教育 引導，兩人也認識到自己的錯誤，表示不會再離家出走。