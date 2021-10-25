雙11預售 有人搭高鐵蘇州到上海 6點多已守在門口

排隊人潮從南京路一直排到了鳳陽路，綿延數百米。（取材自上觀新聞）

今年「雙11」預售已經開始了。網上搶購熱火朝天，線下的實體商場也放出大招，上海的人潮從南京路一直排到了鳳陽路，綿延數百米…為的是新世界城的年度大促。

上觀新聞報導，這次大促不僅有大幅度的折扣讓利、團購優惠券、會員購物津貼加持，而且，全場明折明扣，力度全年最大。其中國 際知名化妝品7.6折起，世界名表7.5折起，小家電6.8折起，運動用品5折起，服裝3折起，黃金飾品每克最高立減60元，鑲嵌飾品5折起。

新世界城品牌招商總監李蔚表示，當天的銷售目標是要突破人民幣1個億，客流預估也會突破10萬人次。

隊伍裡，最早到的姜先生，6點多就來了。還有來自蘇州的顧客，6點多起床，專門打高鐵來薅羊毛。10點不到商場提前開門，顧客們展現出強大的購買力，熱門商品很快被清空。

據報導，有櫃檯營業員表示，開門半小時不到一點，身體乳和手霜都賣完了，很多老客人都是十幾支一拿。突如其來的降溫，也刺激了棉衣和被子等冬令商品的銷售。

精明的顧客早就做好了功課，有人稱，買二千元便宜300、500元，比境外代購還便宜。還有人準備買戴森吹風機，折下來2400左右，原價大概是3190 ，比李佳琦直播間還要便宜。買滿2萬的顧客，還可以坐著專車回家。

新世界城品牌招商總監李蔚表示，當天的銷售目標是要突破1個億，客流預估也會突破10萬人次。

線下如此，線上更是賣瘋了，10月20日晚，今年雙11首輪預售，李佳琦、薇婭銷售額又創紀錄，二人一天內的銷售額合計達200.72億元。

雙11走到第13個年頭，作為中國電商 市場最大的一場消費戰役，玩法越來越多，今年最明顯的變化是，各家都提前開跑。搶跑的選手，正是新入局的抖音 。此前，抖音宣布，「雙11好物節」從10月15日持續到11月11日，比其他電商平台整整提前了五天。

傳統電商平台也「坐不穩」了。相比往年，天貓雙11預售提前了4個小時。阿里巴巴集團首席市場官董本洪說，就是要讓消費者們不用熬夜就能購得商品。京東把開售時間定為20日晚8點，給消費者最「巴適」的消費體驗。

作為新入局者，抖音在商家方面將從促成交、強種草、聚人氣、鎖流量、衝爆發、送流量六個方面對商家進行扶持和補貼。京東則在APP提供附近3—5公里全品類門店優質商品即時送達的服務。作為“造節”的阿里，今年的天貓雙11已確定共計1400萬款商品集體打折，其中1000個品牌旗艦店的爆款商品將全部補貼到5折。