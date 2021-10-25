我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國傳將公布搭機入境疫苗接種規定 可能豁免少數國家

德桑提斯：願發5000元搬遷費 助拒打疫苗員警落腳佛州

雙11預售 有人搭高鐵蘇州到上海 6點多已守在門口

中國新聞組╱北京25日電
排隊人潮從南京路一直排到了鳳陽路，綿延數百米。（取材自上觀新聞）
排隊人潮從南京路一直排到了鳳陽路，綿延數百米。（取材自上觀新聞）

今年「雙11」預售已經開始了。網上搶購熱火朝天，線下的實體商場也放出大招，上海的人潮從南京路一直排到了鳳陽路，綿延數百米…為的是新世界城的年度大促。

上觀新聞報導，這次大促不僅有大幅度的折扣讓利、團購優惠券、會員購物津貼加持，而且，全場明折明扣，力度全年最大。其中國際知名化妝品7.6折起，世界名表7.5折起，小家電6.8折起，運動用品5折起，服裝3折起，黃金飾品每克最高立減60元，鑲嵌飾品5折起。

新世界城品牌招商總監李蔚表示，當天的銷售目標是要突破人民幣1個億，客流預估也會突破10萬人次。

隊伍裡，最早到的姜先生，6點多就來了。還有來自蘇州的顧客，6點多起床，專門打高鐵來薅羊毛。10點不到商場提前開門，顧客們展現出強大的購買力，熱門商品很快被清空。

據報導，有櫃檯營業員表示，開門半小時不到一點，身體乳和手霜都賣完了，很多老客人都是十幾支一拿。突如其來的降溫，也刺激了棉衣和被子等冬令商品的銷售。

精明的顧客早就做好了功課，有人稱，買二千元便宜300、500元，比境外代購還便宜。還有人準備買戴森吹風機，折下來2400左右，原價大概是3190 ，比李佳琦直播間還要便宜。買滿2萬的顧客，還可以坐著專車回家。

新世界城品牌招商總監李蔚表示，當天的銷售目標是要突破1個億，客流預估也會突破10萬人次。

線下如此，線上更是賣瘋了，10月20日晚，今年雙11首輪預售，李佳琦、薇婭銷售額又創紀錄，二人一天內的銷售額合計達200.72億元。

雙11走到第13個年頭，作為中國電商市場最大的一場消費戰役，玩法越來越多，今年最明顯的變化是，各家都提前開跑。搶跑的選手，正是新入局的抖音。此前，抖音宣布，「雙11好物節」從10月15日持續到11月11日，比其他電商平台整整提前了五天。

傳統電商平台也「坐不穩」了。相比往年，天貓雙11預售提前了4個小時。阿里巴巴集團首席市場官董本洪說，就是要讓消費者們不用熬夜就能購得商品。京東把開售時間定為20日晚8點，給消費者最「巴適」的消費體驗。

作為新入局者，抖音在商家方面將從促成交、強種草、聚人氣、鎖流量、衝爆發、送流量六個方面對商家進行扶持和補貼。京東則在APP提供附近3—5公里全品類門店優質商品即時送達的服務。作為“造節”的阿里，今年的天貓雙11已確定共計1400萬款商品集體打折，其中1000個品牌旗艦店的爆款商品將全部補貼到5折。

新世界城的年度大促，商場10點不到開門，就有大批人流湧入。（取材自上觀新聞）
新世界城的年度大促，商場10點不到開門，就有大批人流湧入。（取材自上觀新聞）

抖音 電商 中國

上一則

外星人若入侵 「只有中國能提前警告」

延伸閱讀

明道自創保養品牌上海開店 單日營業額538萬美元

明道自創保養品牌上海開店 單日營業額538萬美元
嫌銀行服務差 上海網紅怒取500萬現金開勞斯萊斯載走

嫌銀行服務差 上海網紅怒取500萬現金開勞斯萊斯載走
抖音網紅傳播妥瑞症？看了影片後 許多少女不自主抽動

抖音網紅傳播妥瑞症？看了影片後 許多少女不自主抽動
上海藝術家反浪費 3萬元打造千粒金米丟黃浦江

上海藝術家反浪費 3萬元打造千粒金米丟黃浦江

熱門新聞

圖為李雲迪2016年3月23日在美國紐約卡內基音樂廳演奏後向觀眾致意。新華社

中國「鋼琴王子」李雲迪涉嫌嫖娼被抓

2021-10-21 09:36
李雲迪。(取材自微博)

李雲迪嫖娼1次1萬元 支付寶轉帳「上半年已被抓過」

2021-10-21 21:43
李雲迪。(新華社)

李雲迪嫖娼被拘 同樣原因被抓的明星後來怎樣了？

2021-10-21 20:32
父親對女兒說他已老了，沒有能力一直養她。（取材自鳳凰周刊）

月給1萬生活費嫌少 留學生飆罵親爹是畜牲

2021-10-22 10:00
李子柒在訪談中，少見的露出全臉。（視頻截圖）

停更遭臆測 李子柒央視受訪：自己很幸運 想做好3件事

2021-10-23 10:00
環球時報總編輯胡錫進形容，李雲迪過去幾天的遭遇，彷彿是被「掛著牌子在互聯網上遊街」。(Getty Images)

網路一片撻伐 胡錫進聲援李雲迪：他不是吳亦凡

2021-10-23 10:32

超人氣

更多 >
「六人行」男星抗癌3年不幸去世 享年59歲

「六人行」男星抗癌3年不幸去世 享年59歲
紐約白人女持紙箱毆打17歲少女 吐亞裔仇恨言語

紐約白人女持紙箱毆打17歲少女 吐亞裔仇恨言語
春節返台難？學者：滿足2前提 這類國家應可免隔離

春節返台難？學者：滿足2前提 這類國家應可免隔離
中國房地產稅落地 遊戲規則變 暗藏3意義

中國房地產稅落地 遊戲規則變 暗藏3意義
葉倫：美國未失去對通膨的控制 明年下半料將恢復正常

葉倫：美國未失去對通膨的控制 明年下半料將恢復正常