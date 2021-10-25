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新人主動加班老闆感動 第二天竟讓公司癱瘓

中國新聞組／北京25日電
何先生查看監控發現，最後離開公司的人，正是新入職的小伙子孫某某。（取材自瀟湘晨報）
何先生查看監控發現，最後離開公司的人，正是新入職的小伙子孫某某。（取材自瀟湘晨報）

一家白酒直播帶貨公司，因為公司發展需要，透過招聘軟件招了一位孫姓年輕男子，擔任公司的運營總監。孫男在入職首日就主動提出要加班做資料，公司何姓老闆感動認為「這個年輕人不錯」，沒想到第二天一進公司，竟發現公司的手提電腦、手機，一夜之間全部不見了。

瀟湘晨報報導，據何老闆回憶，孫男簡歷上看起來非常正常，上班首日公司讓他提供身分證，他說沒有帶，第二天再拿來。

何老闆說，孫男看上去踏實肯幹，第一天工作就表現得十分積極主動，所有的事都親力親為。快下班的時候，還主動要求加班做資料。

聽到這個要求，何老闆感到十分欣慰，心裡默念著：「這個年輕人不錯」，就同意他一個人留下來加班了。

然而第二天回到公司時，何老闆驚訝地發現，公司的手提電腦、手機一夜之間全部不見了。查看監控後發現最後離開公司的人，正是新入職的孫男，且從此孫男再也聯繫不上了。

苦主何先生的公司已處在了半癱瘓的狀態。（取材自瀟湘晨報）
苦主何先生的公司已處在了半癱瘓的狀態。（取材自瀟湘晨報）

據統計，除了財務上的損失，公司運營的多個直播帳號及相關視頻也全都沒了。何老闆說，孫男只拿好的手機，差一點的手機都留了下來，跟好手機一起被偷的還有不少數據線。偷走手機後，抖音直播間的打賞，孫男也全部提現到了一個陌生的支付寶帳號裡。

經歷了這一夜的變故，目前何老闆的公司已處在了半癱瘓的狀態。

有網友對此表示：「加班費好貴！」也有網友編起了順口溜：「加班太積極，肯定有問題！」

手機 支付寶 抖音

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