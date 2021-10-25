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國考總報名202萬人創新高 最熱門2萬人搶1職

中國新聞組／北京25日電
去年8月，在山西太原參加公務員考試的考生陸續進入考場。（中新社）
去年8月，在山西太原參加公務員考試的考生陸續進入考場。（中新社）

2022年國家公務員考試報名24日落下帷幕，據統計總報名人數突破202萬，183萬餘人已通過資格審查，創國家公務員考試人數新高；平均競爭比超過60：1，最熱職位競爭比超過20000：1。

北京日報報導，此次國考，共有1萬6745個職位共招錄3萬1242人，招錄人數近年來首次突破3萬，擴招也直接帶來了報名人數的激增。

華圖教育的統計顯示，從報名伊始就一直展現出超高人氣的「西藏自治區郵政管理局一級主任科員及以下」這個職位，毫無懸念地成為此次國考的最大熱門，總報名人數高達2萬602人，該職位計畫僅招錄一人，最後的競爭比極有可能超過20000:1，單職位報名人數創國考歷史新高。

其次是「全國總工會中國機械冶金建材工會辦公室一級主任科員及以下」，已有4409人過審；排在第三的國家稅務總局得榮縣稅務局「一級行政執法員（二）」也有3121過審。

與這些職位的炙手可熱形成鮮明對比的是，截至今日17:50，無人報考的崗位有127個，主要集中在消防系統，統計局調查總隊以及鐵路公安等職位。專家分析，無人報考的崗位的核心特徵是限制條件具體。

從地區來看，北京以報名人數高、過審人數高以及競爭比高成為2022國考中的「三高」地區，領先全國各地區，報名人數達到2萬37974人，競爭比高達103:1。首都北京作為中央機關的聚集地，也是政治、經濟和文化中心，資源優越，對考生的吸引力很大。

北京 公安 三高

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