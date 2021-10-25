袁隆平遺願實現 河北水稻畝產1326.77公斤破世界紀錄

河北矽谷農業科學研究院「雜交水稻」打破水稻大面積種植單產世界最高紀錄。（取材自人民日報）

「雜交水稻之父」袁隆平 的遺願在近日實現了。河北矽谷 農業科學研究院「雜交水稻」創高產示範基地以畝產1326.77公斤，打破水稻大面積種植單產世界最高紀錄。

人民日報報導，由農業農村部耕地質量監測保護中心指導，河北省科技廳組織，由來自全國農業科技創新聯盟、華中農業大學、河北省農業農村廳、河北省農林科學院等單位的七位專家組成的測產組，23日在示範基地102畝水稻田隨機抽取了3塊地，面積分別為1.014畝、1.010畝和1.006畝，進行人工收割、機器脫粒、實收實打，最終平均畝產達到1326.77公斤。

農村農業部耐鹽鹼水稻生物學與遺傳育種重點實驗室主任李新奇博士說，這次的實驗項目是2020年12月海南「雜交水稻高產攻關工作會議」期間，時任中國工程院院士袁隆平親自交辦項目；袁隆平安排第三代雜交水稻新品種「三優二號」和河北省矽谷農業科學研究院合作，發揮種肥強強聯合優勢，希望實現畝產1300公斤的目標，為建黨百年獻禮。

報導指，河北省矽谷農業科學研究院院長宋福如2012年在全國兩會 上與袁隆平搭起合作橋梁，袁隆平看中宋福如發明的多功能有機矽肥能幫助水稻提高產量。2016年矽谷農業科學研究院實驗平均畝產達到1082公斤，創造了高緯度地區水稻單產世界紀錄；2017年、2018年也連續兩年刷新世界紀錄。

今年的實驗在3月28日小拱棚育秧，5月18日壯苗帶孽插秧，同月22日就傳來袁隆平院士逝世的噩耗。宋福如表示，得知消息後立刻趕往長沙弔唁，並決心「呵護每一棵禾苗，完成好您的夙願」。

宋福如說，「袁老走之前，已經在研究第四代雜交水稻，計畫把光合效率提高30%」，繼續努力實現袁院士的夢想。