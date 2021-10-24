中國好月嫂搶手 月薪1.8萬元人民幣 未必請得到

中國月嫂供不應求，高薪都未必搶得到好月嫂。（澎湃新聞）

中國 「全面二孩」、「三孩政策」等政策陸續實施後，催出部分生育潮，也讓月嫂（全時居家照護）變成搶手貨。但想找到一個合心意的月嫂也變困難，即便1萬8000元人民幣（約2800美元）都不一定找得到。

目前中國四個一線城市的月嫂基本價格已落在1.2萬元人民幣（26天）左右，部分「金牌月嫂」還要更高，而且都要三個月、甚至半年前就得預約。

燃財經報導稱，家住廣州的「繆霞」（化名）今年6月得知再度懷孕後就趕緊聯繫三年前曾照顧過她月子的月嫂張姨，張姨專業技能強、溫柔貼切，最重要是她也熟識，希望張姨能過來再幫她三個月。結果聯絡後才知現在的價格她已請不起了，三年前張姨的行情是8000人民幣，現在開價已到1.8萬元，而且還是「熟人私單」（沒透過家政公司仲介）。

「繆霞」算了一下，三個月就要將近6萬人民幣，猶豫幾天，但在家人堅定支持下決定還是聘請張姨，沒想到對方說明年5月以前都已排滿，無法接案了。

月嫂市場目前已成為大陸家政服務市場最有潛力的領域，根據58同城招聘研究院聯合中國連鎖經營協會發佈最新的（今年6月）「生活服務業就業指數 報告」顯示，就職位缺口而言，在生活服務業15個典型職位中，月嫂職位就業指數最大，用工最為緊缺。

報告說，居民生活提升、消費觀念轉變及人口老齡化等影響，「一老一小」相關市場高品質家政服務需求更高，消費需求也升級，對於月嫂的專業要求水漲船高，形成「好月嫂難求」的局面。