新冠疫情擴散11省 中宣布：北京等5省市暫停跨省旅遊

中國近日爆發新一輪本土疫情。（新華社）

中國 近日爆發新一輪本土新冠肺炎疫情 ，累計已擴散至11個省份。據中國文旅部市場管理司司長劉克智24日表示，由於疫情都與跨省旅遊有關，官方已實施了「熔斷」機制和全國暫停經營旅遊專列業務等針對性措施，目前，北京 、內蒙古、貴州、甘肅及寧夏等五省（區、市），均已暫停跨省旅遊經營活動。

中國國務院24日下午召開記者會，國家衛健委發言人米峰在會上表示，10月17日以來，國內出現多點散發本土疫情，呈快速發展態勢，一周之內已波及11個省份。感染者大多有跨地區旅遊活動，疫情進一步擴散風險仍在加大。

對於有中高風險地區的北京、內蒙古、貴州、甘肅及寧夏等五省（區、市），劉克智指出，上述五省（區、市）均已暫停跨省旅遊經營活動。

他提到，針對長途跨省旅遊，官方主要有兩項措施：一是嚴格執行跨省旅遊經營活動管理「熔斷」機制。對出現中高風險地區的省（區、市），立即暫停旅行社及在線旅遊企業經營該省（區、市）跨省團隊旅遊及「機票+酒店」業務，並第一時間向社會公佈。

第二，是暫停經營旅遊專列業務。劉克智說，旅行社及在線旅遊企業要嚴格按照《旅行社新冠肺炎疫情防控工作指南（第三版）》要求，從嚴從緊、從細從實做好遊客組織、接待等各環節的防疫工作，嚴格控制旅遊團隊規模。他表示，從10月23日起，全國暫停經營旅遊專列業務。

另一方面，對於本土疫情復燃，是否進一步擴大新冠疫苗「加強針」接種人群範圍。中國疾控中心免疫規劃首席專家王華慶在同一場記者會上表示，專家組建議，在完成免疫程序6個月後，展開海關、邊檢、航空、隔離點防疫、定點醫療機構及擬赴海外工作、學習、交流等高風險人群的加強免疫接種；此外，也建議免疫功能缺陷或低下人員、60歲以上人群也可進行加強免疫接種。

中國國家衛健委24日通報，10月23日0—24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例43例。其中，境外輸入病例17例，本土病例26例，本土病例包含內蒙古7例、甘肅6例、寧夏6例、北京4例、河北1例、湖南1例、陝西1例。