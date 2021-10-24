少女詩作被「換臉」 白居易變爸爸白髮

詩歌詩名被修改。（取材自澎湃新聞）

「這首詩的詩意原本是諷刺，結果被改成了鼓勵，詩意全被扭曲了。」福建游先生表示，天津人民出版社所出版的《孩子們的詩2》，書中收錄了其女兒游若昕的17首原創詩作，然而其中6首遭到了出版社擅自修改，甚至被曲解了詩意。

澎湃新聞報導，游先生表示，女兒游若昕6歲開始創作詩歌，曾多次獲獎。2019年有集稿者與游先生聯繫，表示要把游若昕的詩納入《孩子們的詩2》一書中出版。該書今年9月出版後，游先生發現該書收錄了游若昕17首詩作，但其中6首卻被擅自做了不同程度的修改，有的甚至因修改而曲解詩意。

手稿詩名被P圖修改。（取材自澎湃新聞）

「比如那首『下筆如有鬼』，原作是批判學生背誦滿分作文的行為，但出版社把詩名改成了『下筆如有神』，一字之差，就變成了鼓勵這種行為。」另一首詩作的詩名「白居易」也被修改。游先生表示，該詩的精髓就在詩名，此前該詩作被收錄在其他詩集中，入選理由即為「該首詩的詩名取得絕，是整首詩詩意發生的關鍵」，卻被改為「爸爸的白髮」。

更讓游先生氣憤的是，該詩作所附的游若昕手稿圖中的詩名也被P圖修改。「孩子對這件事非常氣憤。」游先生認為，如果出版社認為詩作不適合出版，可以刪除，但不應在未經授權同意的情況下擅自修改。

新聞曝光後，出版社主動聯繫游先生，對方表示可召回已出版書籍、在加印新版本中按照作者原稿文字修改印發，同時就手稿P圖、擅自篡改作品等問題公開道歉，「我們承諾將在『雙十一』之前解決問題。」