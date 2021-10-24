英語課本Li Yundi是李雲迪？網友：我只知郎朗

據網友回憶，該課文出自人教版的八年級上冊英語教材（Go For It!），當時還被老師要求全文背誦。（取材自錢江晚報）

「李雲迪 嫖娼被刑拘」震驚中國 社會，作品一夕之間全下架；餘震除了震向娛樂圈，更出乎預料的震向了教育 圈。有網友爆料稱，初中英語課本上有「Li Yundi」，不少網友驚問：「英語教材裡的這篇課文是不是該『下架』？」

錢江晚報報導，「Li Yundi，a well-known Chinese pianist，always loved music…」，這段耳熟能詳的英語課文開頭，是不少人學生時代的回憶，有網友甚至翻出了壓箱底的初中課本，曬在微博上。網友回憶，該課文出自人教版的八年級上冊英語教材（Go For It!），當時還被老師要求全文背誦。網友稱，課文背了好久都不知道文中的「Li Yundi」是誰，只知道中國有個鋼琴家叫郎朗。

有網友稱，課文背了好久都不知道文中的「LiYundi」是誰，只知道鋼琴家郎朗。（取材自錢江晚報）

媒體向多名資深初中英語老師求證，老師們表示，目前使用的英語教材是2013年審訂的人教版初中英語課本，並沒有這篇課文。但印像中，該篇「Li Yundi」課文確實曾出現在舊版課本上，而且使用了好些年，所以很多90後對此有印象。有記者表示，還好還好，又是虛驚一場，「教材不必『下架』了」。