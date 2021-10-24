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湖北小村怪現象…村民生前姓萬 死後都改姓劉

中國新聞組／北京24日電
村民萬發清在父親劉春錦的墓前。（取材自極目新聞）
村民萬發清在父親劉春錦的墓前。（取材自極目新聞）

在湖北省雲夢縣胡金店鎮振興村萬家廟灣，有個奇特的現象：村裡的墓碑上，辭世人的名字都是「劉公」或「劉母」，而底下的孝子和孝女卻都是萬姓。原來，這裡有個不成文的祖訓：「活姓萬，死姓劉」。

極目新聞報導，萬家廟灣本來叫萬家廟村，後來經過村組合併，併入萬民村，如今村子又改名為振興村。振興村村支部書記王生忠表示，萬家廟灣裡共有130多戶近600人，除了嫁進來的女人，全部都姓萬。

42歲的村民萬志漢說，「祖祖輩輩都是這麼傳下來的。」從小，父親就對他說起這個傳統，而這也是爺爺告訴父親的。一些上年紀的老人還記得，原來村裡有個大祠堂，裡面供著祖宗的牌位，牌位裡供奉的也都是姓「劉」。

另一位村民萬發清已過世父母的墓碑上刻著「故顯考劉公諱春錦老大人之墓」。萬發清表示，父親原名萬春錦，去世後才改姓劉。至於原因，萬發清也說不出所以然，只知道這是父親生前千叮嚀萬囑咐的。

傳說是漢高祖劉邦後代 堅持「生降死不降」

村裡的老人說，確有「生姓萬，死姓劉」祖訓，但是原因則說法都不一，主要有兩個傳說。

一說萬家廟的人是漢高祖劉邦後代，在東漢末年曹丕篡漢後，劉姓家族開始在曹氏帳下聽命。為絕後患，曹氏找藉口對劉姓「夷三族」。劉氏族人很多改姓了萬以保命。

另一個說法是，萬家廟的人是劉邦後裔，但改姓發生在明朝末年。一個劉姓大官被朝廷以謀逆罪名誅殺，一些族人為保命而改姓了萬。但留下祖訓「生降死不降」，一旦去世便「複姓」劉。

多年來，曾有不少村民想找出「改姓」的確實歷史依據，但都無功而返。

報導指出，湖北仙桃市長埫口鎮有兩個村，同樣有著死後改姓的「傳統」。其中一個村子是「生前姓陳，死後姓李」，另一個村子是「生前姓曾，死後姓李」。據說一個是李姓女婿成家後從妻姓，但交代死後「要改回來」；另一個是李姓子孫過繼給曾姓延續香火，同樣交代死後「要改回來」。

而在福建、山東、安徽等地也有村民去世後要改姓的村子，死後改姓的原因大多類似。祖先因為各種原因被迫改姓，之後留下祖訓，去世後要把姓改回來。

能找到根據的，依然堅守著這個祖訓。而像萬家廟這種還未找到改姓根據的地方，除了外嫁的女兒不受影響外，其他人都同樣在堅守著祖訓。如果村子裡有哪位年輕人說自己死後就是不姓劉，那肯定會遭到村裡老人的訓斥：「除非你不葬在萬家廟，否則我們都不答應。」

而這個傳統，也同樣沒有影響萬家廟人的生活，灣子裡的人對此並不忌諱。有些萬家廟的老人遇到相熟的老伙伴，經常都會調侃一句：「你怎麼還沒姓劉啊？」

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