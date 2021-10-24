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禁止雞娃 「雙減」正式入法 中國人大常委通過

中國新聞組╱北京24日電
圖關用 「雙減」政策被正式列入法律，父母或監護人應合理安排未成年人學習、休息、娛樂和體育鍛煉時間。(新華社)
圖關用 「雙減」政策被正式列入法律，父母或監護人應合理安排未成年人學習、休息、娛樂和體育鍛煉時間。(新華社)

中國全國人大常委會議昨天通過「家庭教育促進法」，「雙減」政策被正式列入法律；針對不少學生家長深陷教育「內卷」焦慮、過度「雞娃」等問題，法律還明確，父母或監護人應合理安排未成年人學習、休息、娛樂和體育鍛鍊時間，避免加重未成年人學習負擔。

新華社報導，中國第13屆全國人民代表大會常務委員會第31次會議昨天在北京舉行，會中表決通過這項新法律。報導並未公布全文，但預料將對「雙減」政策的執行、特別是持續打擊未受規範的校外培訓（補教）產業，有更強的推動作用。

根據報導，新出爐的中國「家庭教育促進法」規定，為呼應減輕義務教育階段學生作業負擔和校外培訓負擔的「雙減」要求，縣級以上地方政府應加強監督管理，減輕義務教育階段學生作業負擔和校外培訓負擔，暢通學校與家庭間溝通管道，推進學校教育和家庭教育相互配合。

另據文匯報報導，這部法律的出台，引發家長群體的關注，也成為坊間熱議話題。北京一名三年級學生家長余先生表示，面對當前社會近乎瘋狂的教育心態，屢禁不止的過度「雞娃」等行為，家庭教育促進法是及時雨。他認為，法律規定的出發點切合實際，希望法律能夠嚴格落實執行，以減少社會教育焦慮的心態。

自從官方7月間推動「雙減」（學生作業負擔和校外培訓負擔）政策後，產值高達1000億美元(近6400億人民幣)的中國校外培訓產業，成為首當其衝的行業，已造成大批培訓中心關閉及從業人員失業。但校外培訓並未完全絕跡，而是化整為零轉入地下化。

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