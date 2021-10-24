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內蒙古爆疫 近萬遊客受困缺用藥

中國新聞組／北京24日電
內蒙古呼和浩特23日發現3例本土確診病例和1例疑似病例。圖為行人路過停業的店面。（中新社）
內蒙古呼和浩特23日發現3例本土確診病例和1例疑似病例。圖為行人路過停業的店面。（中新社）

內蒙古阿拉善盟連續數天新增確診病例，截止至23日早上10時，累計確診病例超過20例，其中達來呼布鎮被定為高風險地區，據央視消息，受此次疫情影響，有近萬名遊客受困於額濟納旗的胡楊林旅遊勝地。

北京青年報報導，為更好地解決滯留遊客當前面臨的困難，額濟納旗政府統籌酒店、旅行社、餐飲企業等，全力開展滯留遊客安置和服務管理工作。從22日開始，為滯留遊客免費提供午飯。

據報導，內蒙古額濟納旗旅遊協會21日向此次因疫情滯留的遊客發出一封公開信。公開信中，額濟納旗旅遊協會向因疫情滯留額濟納旗的遊客致歉，同時對遊客的理解支持和配合表達感謝。信中表示，自22日起，對滯留在酒店、賓館的遊客提供餐食、藥品、防控物資等配送服務，其中，午餐及各類物品配送費用為免費提供；為滯留遊客贈送胡楊林旅遊區（5A）、黑城弱水胡楊風景區（4A）、居延海景區（3A）3個核心景區門票1張，自2021年起，三年內可免費遊覽。

另據環球網報導，網路反映「安徽一老年專列六百人滯留額濟納旗」，阿拉善盟、額濟納旗有關部門已前往旅行團所在酒店，與團隊負責人、導遊、酒店經營者、社區和包聯單位工作人員等多次溝通情況、了解遊客需求，正在採取相關措施，盡量滿足滯留旅客提出的需求。

據了解，安徽幸福號西北遊專列滯留額濟納旗遊客共有541人，其中，絕大部分為老年人。出發地為安徽蕪湖，於2021年10月17日到達額濟納旗，計畫10月18日離開。當日額濟納旗啟動疫情管控措施，遊客滯留至今。目前旅行團成員需求主要是餐飲、住宿以及用藥等，特別是旅行團成員年齡普遍偏大，隨身攜帶的各種藥品開始出現短缺。

報導稱，阿拉善盟、額濟納旗當局針對旅行團成員反映集中的用藥問題，已收集旅行團成員用藥需求，由專人購買，送到酒店。對確實難以購買的藥物，在做好對接和解釋的同時，引導遊客通過郵寄到盟內疫情風險較低的地方，由政府指定專人接收後，統一通過貨運渠道發往額濟納旗。

18日起安排旅行團成員在胡楊小鎮等7家酒店入住。從10月22日起，每天為入住酒店的滯留遊客免費提供1餐正餐，以及1個一次性醫用口罩，一份方便麵、火腿腸和礦泉水。

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