旅行團播疫 7天11省113人確診 北京排查重點地區人員

內蒙古呼和浩特23日發現3例本土確診病例和1例疑似病例。圖為醫護人員步入確診病例曾居住的小區，該小區現處於封閉狀態。（中新社）

中國近日傳出多起與旅遊團有關的新冠疫情 傳播鏈，短短七天就波及11個省區市且持續擴大。文旅部昨天宣布暫停經營旅遊專列業務；多地也提升防疫規格，首都北京 展開全市敲門行動，全面排查重點地區進返京人員；甘肅 終止全省旅遊活動，封閉部分小區；內蒙古則對三名防疫不力的官員予以免職。

十一黃金周假期過後僅一周多，中國疫情又捲土重來。央視新聞報導，這波疫情源自18日一個從上海出發的七人自由行旅行團在西安確診全部感染，另一名中途加入的銀川人士也確診。迅速就像推倒了多米諾骨牌，不到一周已波及陝西、寧夏、內蒙古、北京、甘肅、湖南、貴州、河北、湖北、青海等11省區市至少113人。

本周，旅行團引發的疫情持續發酵至浙江湖州、甘肅蘭州、雲南昆明等多條旅行團傳播鏈，途徑地大多是陝西、寧夏、內蒙古、甘肅這四省的著名旅遊地；北京也傳出數起病例曾赴內蒙古額濟納旗、寧夏等地旅行。疫情的發生使許多外地遊客被迫滯留旅遊地。

為防止疫情繼續擴散，文化和旅遊部辦公廳昨天發布緊急通知，要求旅行社及在線旅遊企業不得經營出入境團隊旅遊和「機票+酒店」業務；嚴格執行跨省旅遊經營活動管理「熔斷」機制，並暫停經營旅遊專列業務。

首都北京23日0時至24時新增4例京外關聯確診病例。除病例集中地昌平區倡議全區市民非必要不出昌平、不離京，北京市也宣布將通過敲門行動等方式，開展重點地區進返京人員大排查；同時暫停跨省旅遊，阻斷病毒傳播渠道。

另甘肅省文化和旅遊廳、甘肅省衛健委昨天發布緊急通知，立即停止全省旅遊活動，同時暫停所有文旅活動。張掖市發布公告，市內門店、賓館、飯店全部暫停營業，快遞、外賣業務也一律暫停。並禁止私家車上路行駛。有網民在網上抱怨禁駛私家車規定一刀切，造成市民不便。

內蒙古阿拉善盟額濟納旗昨天則發布消息，對防控履職不力的旗衛健委黨組書記曲江輝、旗衛健委副主任劉琴、圖娜木拉分別免職、通報批評。額濟納旗到昨天已累計確診25例。

目前，多條旅行團傳播鏈均指向內蒙古額濟納旗。上海市疫情防控領導小組專家組成員、復旦大學上海醫學院副院長吳凡分析，這波疫情源頭有幾種可能性，一是全國各地的人去額濟納旗旅行，把疫情帶進去了；二是額濟納旗和蒙古國有一個口岸，可能帶來邊境的輸入，但仍要等待官方調查後才能釐清。