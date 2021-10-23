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自駕遊播疫 北京添6例嚴管進京航班 逾10省份檢測

中國新聞組／北京23日電
中國本土疫情再起，北京新增6例確診。（路透）
中國本土疫情再起，北京新增6例確診。（路透）

中國22日新增50例確診，其中本土占了38例，創一個月新高；昨天北京再傳出新增6宗本土病例，均為到過内蒙古等地旅遊的民眾或密切接觸者。北京為此宣布嚴控措施，對有病例及感染者所在市實施停航、停售、暫停進返京等政策，確保首都安全。另起於自駕旅遊團的本輪疫情持續蔓延，十多個省份已展開全面核酸檢測及封控等措施。

北京昨天公布22日0時至24時，北京共新增6例京外關聯病例，其中5例均曾於12日至15日自駕前往內蒙古、寧夏、山西等地旅遊，並都住在昌平區，另1例是確診病例的密切接觸者，亦即昨天新增6例全與近來的自駕遊行程有關。北京官方已對確診病例開展流行病學調查，按要求落實管控，管控區內人員原則上實行居家隔離，並對所有人員展開體溫和症狀監測等措施。

新華社報導，為防止疫情擴散以及外來病例進京，北京要求嚴控中高風險地區所在縣（市、區、旗）及14日內有該區域旅居史的人員進京，對有病例及感染者所在市落實停航、停售、暫停進返京等防疫政策。22日上午召開的北京新冠肺炎疫情防控工作領導小組會議指出，國內多地相繼發生疫情，北京市陸續出現京外關聯和本地病例，北京堅持以最快速度、最嚴措施、最果斷行動阻斷病毒傳播鏈條，確保人民群眾生命健康安全和首都安全。

會議並強調，要嚴密外防輸入措施。強化進京通道管控，鐵路、民航和公路檢查站嚴格查驗。尤其當前正值北京冬奧會國際測試賽，要嚴格按照要求做好疫情防控和賽事組織工作，為如期安全順利辦奧打好基礎。

另本輪疫情起於外省自駕旅遊團，且病例持續蔓延涉及十多個省份，相關染疫地區都已逐級採取封控管控等措施，展開全面核酸檢測、排查管控，關閉受影響的景點、學校、娛樂場所，亦針對性的封鎖住宅小區。

北京提升疫情管制措施，對有病例及感染者所在市實施停航等政策，昌平區北七家鎮宏福苑社區也連夜升級為中風險地區，「全區立即進入應急狀態」，管控區內近4萬人進行全員核酸檢測。法廣報導，昌平區北七家鎮宏福苑社區被封，防疫車連夜將密接者拉走集中隔離，管控區各交通要道都設立了路障，禁止車輛出入。

北京 疫情 自駕

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