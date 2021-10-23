山西搶煤像打仗​ 運煤車卡位排隊等上3天3夜

要去拉煤的重卡在路上排著長隊等候進儲存間。(取材自紅星新聞)

國際能源價格高漲，習近平宣示要掌握能源飯碗，當局也接連祭出政策組合拳，要控制煤炭價格的瘋狂上漲。在中國 ，如今「搶煤」就像打仗一樣。山西有家煤炭運銷公司派出10多個採購員和1000多輛重卡到山西、陝西、內蒙古的多個煤礦排隊拉煤，重卡一排隊就是24小時起，「最多的時候排3天3夜」。

香港 FX168財經報導，國家發展改革委價格司，22日宣布查處發布涉煤造謠信息行為，國家稅務總局同一天也公布，為配合做好今冬明春能源電力保供相關工作 ，對煤電和供熱企業第4季應繳納稅款全部辦理緩稅。

另據紅星新聞報導，肩負「搶煤」的重卡賈姓司機已經兩周沒有回家了，每天中午他將煤拉回公司，緊接著又返回130多公里外的煤礦排隊，為了節省時間，他與幾個本地司機組成「聯盟」，遇到堵車就會上演一場「公路卡位插隊大戰」。

據了解，即便是擁有23座煤礦的山西煤炭大縣，保供工作也非常緊迫。縣裡有3家電廠的煤炭急需縣裡各大煤礦公司供應，此外，相關部門正在計畫將農村取暖用煤納入保供計畫。 「9月份民用型煤已經漲到1400元/噸，再這樣下去，就算有政府補助，老百姓也燒不起了。」一位煤公司的老闆說。

拉煤的重卡排著長隊，依次進入鑫飛賀昌煤業集團儲存間拉煤。(取材自紅星新聞)

從事煤礦行業30多年、今年60歲的山西一家煤炭運銷公司的劉姓老闆，所擁有公司位於晉陝蒙交界之地，旗下擁有一條煤炭鐵路專線。通常，公司派車從煤礦坑口採購動力煤，運到站台，然後通過鐵路拉到秦皇島，最後從港口裝船，運到華東和華南。

從事煤礦貿易這麼多年，劉老闆對價格和政策十分關注，他從來沒見過這麼「瘋狂」的煤價市場。 「2016年初，我們去坑口拉煤一噸80元，現在同樣的煤得1300多元，漲了十多倍。」

這些天，劉老闆的電話總響個不停，都是全中國各地打來找煤的。但其實找煤並不容易，劉老闆表示，現在就算長期合作的坑口也沒有「綠色通道」，他公司合作的拉煤重卡最多的時候必須排隊3天3夜。

劉老闆採取的辦法就是，多派人，多派車，無論山西、陝西，還是內蒙古，哪裡排隊時間短就去哪裡。他派出10個採購員到坑口去對接，商談價格，還派出1000多輛重卡去排隊拉煤。

賈姓司機便是劉老闆公司拉煤的重卡司機之一。他今年33歲，陝西府谷縣人，開重卡運煤5年。 賈姓司機說，「搶煤就像打仗一樣，必須爭分奪秒。」按照最短時間24小時運一車煤，他一個月最多運25車。每次運載34噸，運費是1000元左右，扣除重卡的車貸，他每個月能賺大概1萬元。

某日下午1時半，賈姓司機開重卡從五寨縣出發，130多公里的行程，一路都能看到運煤的重卡。經過三次插隊，賈姓司機的重卡於晚上7時10分通過擁堵點，用時一個半小時， 「平時這個路段大多會堵3個小時，我最長時間被堵過五、六個小時。」

晚上7時20分，賈姓司機的重卡開上整個路線中唯一需要上的一段高速路，隨後又加入堵車大軍。拉煤的重卡填滿了兩車道的高速路，卡位插隊沒辦法實施，車只能一點點向前緩慢移動。花費20分鐘後通過擁堵點，在反方向拉煤回來的車擁堵更嚴重，一輛接一輛的重卡排起成長龍，綿延將近七、八公里。

儘管今年煤價大漲，但不少運輸司機認為，運費並沒有隨之提高。賈姓司機直言，反而因為搶煤車輛多，讓他們拉煤困難重重。