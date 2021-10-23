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海南首位女飛行員韓佳寧 軍裝照刷屏

中國新聞組／北京23日電
成為陸軍女飛行員的韓佳寧。(取材自環球網)
成為陸軍女飛行員的韓佳寧。(取材自環球網)

近日，陸軍首批十名女飛行學員首次單飛的新聞登上熱搜，女飛行員們帥氣的形象、過硬的素質，贏得了眾多網友的稱讚。讓海南人民感到驕傲的是，其中一名飛行員韓佳寧是海口市第一中學的2017屆畢業生，也是海南省首位女飛行學員。22歲的她畢業了，加入第77集團軍「英雄陸航旅」，正式開始譜寫她的「藍天夢」。

環球網報導，22歲的韓佳寧今年畢業，加入第77集團軍「英雄陸航旅」，是十名女飛行員之一，她帥氣的形象，過硬的素質，從一開始就備受關注。

報導說，很多軍迷的朋友圈，這兩天都在刷韓佳寧的圖。網友紛紛評論，「颯爽英姿中國女兵！」

另據南海網報導，韓佳寧的高三班主任楊琪回憶，上高中的時候，韓佳寧一直擔任團支書，不僅成績優異、身體素質好，而且多才多藝、開朗活潑，健康而有朝氣。「她興趣愛好很廣泛，烏克麗麗小吉他、架子鼓、書法等都很優秀。」楊琪說，很少有學生在高三時還能兼顧興趣愛好，但韓佳寧卻將業餘愛好和學習的關係處理得很好。

同時，韓佳寧也是當時班上抗壓能力最強、身體素質過硬的一位學生。因為很早就有當飛行員的想法，為了加強身體鍛鍊，不管學校的晨練、早操，還是體育課，韓佳寧從來不偷懶。當別的學生因汗流浹背、氣喘吁吁而放棄鍛鍊時，她總是咬緊牙關堅持下來。

成為陸軍女飛行員的韓佳寧。(取材自環球網)
成為陸軍女飛行員的韓佳寧。(取材自環球網)

女飛行學員選拔的條件極其嚴格，身高必須在165到185厘米之間；體重在標準體重的85%～120%之間；按空軍「C」型視力表雙眼裸眼視力0.8以上；無色盲、色弱；高考成績必須高於本省一本分數線等。在當年的高考中，韓佳寧取得661分（理工）的成績，超過A批線100多分，被空軍航空大學航空飛行與指揮專業錄取，由此成為海南歷史上首位高中畢業生女飛行學員。

「當時，知道這個消息後我們都很激動，為她高興、自豪！」楊琪說，韓佳寧是一個非常懂得感恩的學生，進入大學後，逢年過節，都會發問候短信給老師；也曾來學校探望老師，送上空軍航空大學的書籤。

高中時的韓佳寧。(取材自環球網)
高中時的韓佳寧。(取材自環球網)

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