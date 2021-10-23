「天問一號」環繞器度過日凌 重啟火星探測

天問一號火星探測任務團隊通過地面發令形式，正式將器上狀態設置為「出日凌」，標誌著火星環繞器通過了日凌考驗。（取材自中國航天科技集團八院）

9月下旬開始，地球、火星 運行到太陽的兩側且三者近乎處於一條直線，這種現象稱作日凌。日凌期間，「天問一號」環繞器和「祝融號」火星車由於太陽電磁輻射干擾，進入自主運行模式，暫停科學探測工作 。日前，天問一號火星探測任務團隊通過地面發令形式，正式將器上狀態設置為「出日凌」，這標誌著火星環繞器順利完成逾一個月的全自主飛行，圓滿通過日凌考驗。

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大公報報導，在「失聯」期間，為保證在軌飛行安全，火星環繞器團隊於2021年9月中旬對火星環繞器的工作模式進行了調整。在完成全面狀態檢查後，通過地面指令將環繞器設置為自主安全穩態管理模式，即「日凌模式」，以應對器地失聯情況。在進出日凌期間，地面每天接收火星環繞器狀態遙測，一方面判定環繞器在軌狀態，一方面判定太陽對器地通信的干擾。

天問一號火星探測任務團隊通過地面發令形式，正式將器上狀態設置為「出日凌」，標誌著火星環繞器通過了日凌考驗。（取材自中國航天科技集團八院）

隨著火星、地球與太陽相對位置的移動，火星環繞器對地無線通信經歷了受到干擾、出現中斷、逐漸恢復的過程。2021年10月中旬，器地通信恢復，任務團隊開始了火星環繞器狀態評估工作。經過仔細分析與確認，火星環繞器狀態良好。日前，任務團隊通過地面發令形式，正式將器上狀態設置為「出日凌」。這標誌著火星環繞器順利完成了一月有餘的全自主飛行，圓滿通過了日凌考驗。

「天問一號」的後續火星探測任務將重新啟動。據介紹，環繞器將於11月初進入遙感使命軌道，攜帶的中分辨相機、高分辨率相機、次表層探測雷達、礦物光譜分析儀、磁強計、離子與中性粒子分析儀、能量粒子分析儀共七台載荷將會開機工作，開展火星全球遙感探測，獲取火星形貌與地質構造、表面物質成分與土壤類型分布、大氣電離層、火星空間環境等科學數據，同時兼顧火星車拓展任務階段的中繼通信。