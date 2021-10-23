我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台大校長管中閔2023年1月卸任 不續任理由曝光

辣妹只是媽媽桑？李雲迪驚傳嫖「猛男鴨」

「天問一號」環繞器度過日凌 重啟火星探測

中國新聞組／北京23日電
天問一號火星探測任務團隊通過地面發令形式，正式將器上狀態設置為「出日凌」，標誌著火星環繞器通過了日凌考驗。（取材自中國航天科技集團八院）
天問一號火星探測任務團隊通過地面發令形式，正式將器上狀態設置為「出日凌」，標誌著火星環繞器通過了日凌考驗。（取材自中國航天科技集團八院）

9月下旬開始，地球、火星運行到太陽的兩側且三者近乎處於一條直線，這種現象稱作日凌。日凌期間，「天問一號」環繞器和「祝融號」火星車由於太陽電磁輻射干擾，進入自主運行模式，暫停科學探測工作。日前，天問一號火星探測任務團隊通過地面發令形式，正式將器上狀態設置為「出日凌」，這標誌著火星環繞器順利完成逾一個月的全自主飛行，圓滿通過日凌考驗。

來源：YouTube

大公報報導，在「失聯」期間，為保證在軌飛行安全，火星環繞器團隊於2021年9月中旬對火星環繞器的工作模式進行了調整。在完成全面狀態檢查後，通過地面指令將環繞器設置為自主安全穩態管理模式，即「日凌模式」，以應對器地失聯情況。在進出日凌期間，地面每天接收火星環繞器狀態遙測，一方面判定環繞器在軌狀態，一方面判定太陽對器地通信的干擾。

天問一號火星探測任務團隊通過地面發令形式，正式將器上狀態設置為「出日凌」，標誌著...
天問一號火星探測任務團隊通過地面發令形式，正式將器上狀態設置為「出日凌」，標誌著火星環繞器通過了日凌考驗。（取材自中國航天科技集團八院）

隨著火星、地球與太陽相對位置的移動，火星環繞器對地無線通信經歷了受到干擾、出現中斷、逐漸恢復的過程。2021年10月中旬，器地通信恢復，任務團隊開始了火星環繞器狀態評估工作。經過仔細分析與確認，火星環繞器狀態良好。日前，任務團隊通過地面發令形式，正式將器上狀態設置為「出日凌」。這標誌著火星環繞器順利完成了一月有餘的全自主飛行，圓滿通過了日凌考驗。

「天問一號」的後續火星探測任務將重新啟動。據介紹，環繞器將於11月初進入遙感使命軌道，攜帶的中分辨相機、高分辨率相機、次表層探測雷達、礦物光譜分析儀、磁強計、離子與中性粒子分析儀、能量粒子分析儀共七台載荷將會開機工作，開展火星全球遙感探測，獲取火星形貌與地質構造、表面物質成分與土壤類型分布、大氣電離層、火星空間環境等科學數據，同時兼顧火星車拓展任務階段的中繼通信。

日凌期間，「天問一號」環繞器和「祝融號」火星車暫停科學探測工作。（取材自微博）
日凌期間，「天問一號」環繞器和「祝融號」火星車暫停科學探測工作。（取材自微博）

火星 工作 YouTube

上一則

異議漫畫家巴丟草義大利辦個展 中國施壓碰一鼻子灰

下一則

美頒援助港人政策 中國促別插手香港內政

延伸閱讀

蘋果和寧德時代、比亞迪談判傳陷僵局 可能和日廠合作

蘋果和寧德時代、比亞迪談判傳陷僵局 可能和日廠合作
吹氣30秒就能測新冠？北大團隊稱靈敏度達95%

吹氣30秒就能測新冠？北大團隊稱靈敏度達95%
台文館化身奇幻文學之旅 文學傳書機說作家的故事

台文館化身奇幻文學之旅 文學傳書機說作家的故事
NASA解析毅力號影像 探究火星水文有助尋找古生命

NASA解析毅力號影像 探究火星水文有助尋找古生命

熱門新聞

圖為李雲迪2016年3月23日在美國紐約卡內基音樂廳演奏後向觀眾致意。新華社

中國「鋼琴王子」李雲迪涉嫌嫖娼被抓

2021-10-21 09:36
中國最大房地產發展商恒大集團深陷財務危機而博得全球關注，CNN稱分析師正指出一個更深層的潛在問題，即多年供過於求的中國房地產市場正在轉涼。(路透)

可供全德國人入住 恒大危機照亮中國獨特鬼城現象

2021-10-16 16:52
李雲迪。(取材自微博)

李雲迪嫖娼1次1萬元 支付寶轉帳「上半年已被抓過」

2021-10-21 21:43
李雲迪。(新華社)

李雲迪嫖娼被拘 同樣原因被抓的明星後來怎樣了？

2021-10-21 20:32
蔡磊在一場論壇上精神振奮，講述和漸凍症抗爭的經歷，看上去，他不像個病人。（取材自錢江晚報）

砸千萬求生 京東副總裁罹絕症：世上沒藥就自己幹

2021-10-15 08:00
極音速進氣武器概念飛彈示意圖。（路透）

中8月測試極音速飛彈 專家：朝著從太空核攻全球邁進

2021-10-17 06:51

超人氣

更多 >
萬一停滯性通膨反撲 持有哪些資產最保險？

萬一停滯性通膨反撲 持有哪些資產最保險？
曾批疫苗是撒旦計畫 陰謀論支持者染疫「失去喜悅」

曾批疫苗是撒旦計畫 陰謀論支持者染疫「失去喜悅」
月給1萬生活費嫌少 留學生飆罵親爹是畜牲

月給1萬生活費嫌少 留學生飆罵親爹是畜牲
真心話或大考驗？國防部長隔洋澄清拜登捍衛台灣發言

真心話或大考驗？國防部長隔洋澄清拜登捍衛台灣發言
辣妹只是媽媽桑？李雲迪驚傳嫖「猛男鴨」

辣妹只是媽媽桑？李雲迪驚傳嫖「猛男鴨」