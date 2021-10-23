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異議漫畫家巴丟草義大利辦個展 中國施壓碰一鼻子灰

中國新聞組／北京23日電
巴丟草的展覽「中國（不）近了」（China is (not) near）將在義大利北部城市布雷西亞舉辦，內容譴責中國的政治壓迫，以及對新冠病毒疫情的資訊審查。圖為展覽海報。（取材自推特）
巴丟草的展覽「中國（不）近了」（China is (not) near）將在義大利北部城市布雷西亞舉辦，內容譴責中國的政治壓迫，以及對新冠病毒疫情的資訊審查。圖為展覽海報。（取材自推特）

諷刺北京政治的中國漫畫家巴丟草將在義大利布雷西亞（Brescia）舉辦展覽，中國大使館要求取消，但布雷西亞市長中表示，展覽將按計畫舉辦。

巴丟草（Badiucao）被譽為「中國班克西」。班克西（Banksy）是英國著名塗鴉大師。

巴丟草的展覽「中國（不）近了」（China is (not) near）將於11月13日至明年2月13日在米蘭東方100公里的義大利北部城市布雷西亞舉辦，內容譴責中國的政治壓迫，以及對COVID-19疫情的資訊審查。

布雷西亞市長波諾（Emilio Del Bono）告訴「頁報」（Il Foglio），他的辦公室不會遵從中國駐義大利大使館取消展覽的要求。

他表示，義大利與中國人民之間的友誼「無庸置疑」，但「我認為展現在交朋友的同時也能進行某些批判，這點很重要」。

當地媒體引述中國駐羅馬大使館文化處寫給地方政府的信，裡頭稱巴丟草的作品「充滿反中國謊言」，並稱作品「扭曲事實、傳播虛假訊息」，會誤導義大利大眾，並「損害中國與義大利的友好關係」。

信中最後對於這場展覽表達「強烈不滿」，要求當局「立刻採取行動，取消上述活動」。

現旅居澳洲的巴丟草在社群媒體自稱是「被中國共產黨追獵的中國－澳洲藝術家」。他表示，在布雷西亞舉辦的展覽將是他的首場國際個展。

中國 義大利 大使館

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