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民族主義下 愛國網紅「自乾五」博主崛起 擁粉640萬

中國新聞組／北京23日電
「孤煙暮蟬」常通過文字和視頻發佈對於時事的評論。（視頻截圖）
「孤煙暮蟬」常通過文字和視頻發佈對於時事的評論。（視頻截圖）

一位名叫「孤煙暮蟬」的博主時常在中國的社交媒體微博上，她自稱「自乾五」，以微笑親和的方式發布有關時政和社會話題的帖文、影片，僅在微博就擁有近640萬忠實粉絲。

在最近的一則帖子中，她指美國近期表面上「是要給歐盟鬆狗鏈」， 但前提是在印太地區圍堵中國。 另一則她在自己轉發的一則視頻下形容稱，美國德州新冠病毒感染率的上升是「美國人正在用生物戰自相殘殺」。

BBC報導，在中國，「五毛」曾是對網評員的貶義稱呼，用來諷刺政府僱傭的水軍每發一帖能賺五毛錢。「孤煙暮蟬」似乎並不介意這一標籤，她將自己稱為「自乾五」，即「自帶乾糧的五毛」， 區別是，她是「自願」發帖的博主。

在中國社交媒體上，這類「自乾五」還有很多，該群體的崛起與中國近年的民族主義浪潮密切相關。他們經常用尖刻的語言對西方國家和媒體口誅筆伐，攻擊的目標也包括很多被視為支持「分裂主義」的人。

報導說，專家們表示，這些帳號每天可以發布幾十個簡短、情緒化但能迅速傳播的帖子。「這是一種快餐民族主義，」中國社交媒體分析師棵小曼說，許多「自乾五」很年輕，在充滿愛國主義和自豪感的教育中長大，「因此，你會看到一種反外和親華情緒交織在一起，呈爆炸式發酵，同時強調中國文化和身份的重要。」

來源：YouTube

目前尚不清楚這些「自乾五」是否與國家有直接聯繫，但一些人已被地方政府授予榮譽稱號。

「自乾五」即「自帶乾糧的五毛」，指的是志願發帖的愛國博主。（取材自DAVIES ...
「自乾五」即「自帶乾糧的五毛」，指的是志願發帖的愛國博主。（取材自DAVIES SURYA推特）

「自乾五」只是中國一個複雜輿論生態系統的一環。隨著讀者人數的增加，他們可以從廣告或付費內容中獲得可觀的收入。但這些網紅們的狂熱也不都是無往不利。棵小曼說，有時候，只因一條微博，這些網紅就可能被消失。

9月下旬，「孤煙暮蟬」的帳號突然被禁言15天，平台稱她「違反了社區凖則」；「孤煙暮蟬」在10月21日晚發布視頻稱，「自乾五」的出現和增加是因為一些西方勢力惡意看待中國崛起，自己並未從社交媒體獲得太多利潤，在某個網絡平台收益為零。

中國 美國 微博

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