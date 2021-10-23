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36歲癱瘓兒照顧62歲癱瘓父 煮三餐、洗漱都自己動手

中國新聞組／北京23日電
36歲癱瘓男子張曉東照顧62歲癱瘓父親，父子倆過著相依為命的生活。（取材自央視）
36歲癱瘓男子張曉東照顧62歲癱瘓父親，父子倆過著相依為命的生活。（取材自央視）

黑龍江省佳木斯市的張曉東因強直性脊柱炎癱瘓13年，他還需要照顧同樣癱瘓在床的父親，一天三餐，洗漱擦身，張曉東說：「只要能自己幹的，還是自己動手去做。」

綜合媒體報導，張曉東今年36歲，2008年不幸患上了強直性脊柱炎，從此癱瘓在床。從小父母離異的他，一直跟著父親生活，得病之後，為了方便其父親出去幹活，母親將他接到身邊照顧。

張曉東在廚房做飯。（取材自央視）
張曉東在廚房做飯。（取材自央視）

五年後，母親因病去世，張曉東便被父親接回了身邊；不幸的是，他62歲的父親腦出血復發住院，命雖保住了，但留下了半身癱瘓、不能說話的後遺症。

張曉東決定自力更生，帶著半身偏癱的父親，一天三餐，洗漱擦身，張曉東開始了和父親相依為命的生活。他說：「只要能自己幹的，還是自己動手去做。」

報導說，2019年，張曉東嘗試過直播，雖然直播效果不太好，但是也受到很多熱心網友幫助，使張曉東的生活發生了改變，輪椅就是張曉東在那個時候買的，有輪椅之後，從疊被子到做飯，只要張曉東能自己做的，張曉東都盡量自己去做，「我準備一些棍子、癢癢撓，自己做一些工具來輔助，慢慢會克服困難。」

來源：YouTube

當地政府了解張曉東的情況後，為他辦理了低保、廉租房，為了承擔租金，張曉東收留了一名智力障礙者，「他的父母也都不在了，靠特困低保維生。我就供他吃住，他的低保能餘下一些錢用來交租金。」

張曉東說，雖然父親說不了話，但是我的意思他都懂，「他比劃什麼我也懂，就是比較有默契，也能感受出來他也不想這樣，不想拖累我。」

張曉東還收養了一隻流浪小貓，網友被他的故事深深感動，「雖然生活艱難，依然活的有尊嚴」，「我覺得這才是最該幫的人，很感動」，「都這樣了居然還沒放棄，這就是鋼鐵般的意志」。

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