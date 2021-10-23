「有煙但沒菸」熱播劇抽菸畫面被P掉 網吐槽：玄幻劇

懸疑劇《八角亭迷霧》中，卻出現了玄幻劇中的靈異畫面。(取材自環球網)

中國 熱播懸疑劇「八角亭迷霧」中出現了玄幻劇中的「靈異畫面」？有網友在微博發文表示，男主角段奕宏抽菸畫面全被P掉，只見他「抽空氣還能吐菸」，畫面變得奇怪詭異，讓許多網友吐槽，直言無法理解。

觀察者網報導，由愛奇藝平台出品的「八角亭迷霧」，劇中段奕宏飾演的警察 袁飛與同事討論案情時，掏出菸盒拿出香菸，順勢放進嘴裡點上，動作一氣呵成。然而定睛一瞧，段奕宏手裡本該有的香菸卻憑空消失了，原本認真分析案情的嚴肅場面，也變得有些滑稽。

不止這一處，上一秒袁飛還在跟跑外勤的年輕同事強調「幹咱們這行一定要嚴謹」，下一秒掛斷電話，就非常「不嚴謹」地吸了一口「空氣香菸」，菸氣還在空中飄著，剛起來的氣氛立馬就垮掉了。

懸疑劇「八角亭迷霧」主角抽「空氣菸」畫面詭異，讓網友忍不住吐槽。（取材自微博）

除了段奕宏外，郝蕾所飾演的玄珠手裡的香菸同樣被P掉，劇中見她手勢是叼著香菸，窗台上也放著菸灰缸，但就是手裡沒香菸。劇中另一位演員吳越手中的香菸倒是沒被P掉，不過畫面中人物台詞是：「我沒有抽，只是點上了。」

劇中的「靈異畫面」讓許多網友笑稱，「笑死了，無實物表演原來是P掉了」、「不抽菸的段奕宏不是完全體」、「我不理解，有必要嗎？」也有人表示，「要麼就別給人物加抽煙戲，要麼拍了就不要P。現在拍了又P掉，觀眾不出戲才怪。」

據報導，中國廣電總局2011年祭出規定，電影 和電視劇要嚴格控制與菸草相關的情節和鏡頭，對於有較多吸菸鏡頭的電影、電視劇，將不納入總局舉辦的各種電影、電視劇評優活動。

來源：YouTube

不過，視頻平台這樣的「迷惑操作」並非首次。去年聖誕節，芒果TV「明星大偵探」第六季開播時，莫名將節目中的聖誕元素統統打碼處理；還有各大音樂綜藝節目中魔改歌曲歌詞，例如「處處吻」變「處處問」、「情人」變「晴日」、「危險」變「溫馨」等等。

「八角亭迷霧」由愛奇藝平台出品，是該平台今年迷霧劇場的首播劇。這部劇由王小帥、花箐執導，段奕宏、郝蕾、祖峰、吳越等一眾實力派演員出演，陣容豪華。然而這部劇卻未能如去年的「隱祕的角落」一般大爆，甚至口碑也不盡如人意，僅得到6.0的及格分。