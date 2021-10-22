球員康特挺西藏 批習殘暴獨裁 NBA賽事騰訊停播

NBA波士頓塞爾蒂克隊球員康特，在推特發文，稱中國國家主席習近平是「殘暴的獨裁者」。（路透）

NBA 波士頓塞爾蒂克中鋒康特（Enes Kanter）在推特發文，稱中國 國家主席習近平是「殘暴的獨裁者」，中國外交部稱其為求關注，謬論不值一駁。據報導，騰訊體育已暫停轉播塞爾蒂克賽事。

法新社報導，康特在塞爾蒂克與紐約 尼克之役並未上陣，但在場邊穿上印有支持西藏相關訴求的球鞋；此外，他也在推特（Twitter）寫道：「親愛的殘暴獨裁者習近平與中國政府，西藏屬於西藏人民！」

NBA球員康特在球場上，穿著印有支持西藏字樣的球鞋。（取材自推特）

根據華盛頓郵報報導，在康特發表這一系列言論後，中國影音平台騰訊體育終止了塞爾蒂克與紐約尼克隊的比賽直播。

根據騰訊體育官網，這場比賽後續只提供文字紀錄，並沒有提供賽事集錦或回放觀看。騰訊體育原定轉播塞爾蒂克的下一場比賽，是在北京時間23日上午7時30分，對戰多倫多暴龍，然而目前官網的轉播資訊也改為圖文轉播而非影音直播。

針對康特的發言，中國外交部發言人汪文斌在外交部例行記者會表示，「企圖拿涉藏問題來博眼球、求關注，他的謬論不值一駁」，並再次強調，絕不接受對西藏發展進步的攻擊抹黑。

由於政治議題，NBA近年與中國的關係緊張。2019年，時任休士頓火箭總經理摩瑞（Daryl Morey）發推文支持香港反送中示威者，中國轉播單位之後停播NBA賽事。雖然電視台停播，諸如騰訊體育、咪咕視頻等網路影音平台仍持續轉播部分NBA賽事。

值得一提的是，除了暫停播出塞爾蒂克的賽事外，由於摩瑞於去年11月轉任費城76人隊的籃球事務總裁，因此截至目前為止，76人的比賽同樣無法在騰訊體育的平台上收看，僅提供文字轉播。