瀋陽鬧市氣爆毀半條街 4死47傷 該路段曾2次同類事故

瀋陽氣爆釀4死 疑管線施工出包 遼寧瀋陽市和平區太原南街一家餐館發生大爆炸，半條街被炸毀，造成四人死亡、卅多人輕重傷。（新華社）

中國 遼寧省瀋陽市和平區太原南街222號一家餐館發生燃氣爆炸，商舖被炸空，半條街被炸毀，附近樓體受損，現場一輛公交車被波及，車窗全被震碎。事故已造成4人死亡，另有3人重傷、44人輕傷。該地才剛完成老舊天然氣 管道改造，目前無法判斷爆炸是否與施工有關，當地市民稱，該路段已不止一次發生過燃氣爆炸。

遼寧消防官方微博通報，初步偵查判斷，是現場住商樓內發生爆炸。有報導指出，該路段以前也曾發生過氣爆，分別是在2012年和2013年，共造成近30人受傷。

瀋陽鬧市氣爆事發當下，行車紀錄器拍下畫面。（取自澎湃新聞）

大公報報導，有現場目擊者表示，爆炸瞬間街口騰起了蘑菇狀雲團，「爆炸發生在七馬路，範圍波及六馬路至八馬路，一、二、三層是商舖，都炸空了。」居民表示，事發時，不少臨街商舖都已開門營業，路上有許多趕着上班或外出買菜的行人。「除了在街上被爆炸波及受傷的行人，不少附近的住戶也因爆炸受傷。」

「我現在心臟還很難受。」一位居住在宜春小區、距離事故發生地不足百米的市民回憶起氣爆瞬間時仍心有餘悸。她說，「當時我在做早飯，我先生正在洗手間洗臉刷牙，就聽一聲巨響，他就被從洗手間彈了出來，被衝擊波彈飛了。」幸運的是，夫婦二人均未有大礙，「但現在很後怕，不想回家。」

劉女士稱，當時公交車裏約10位乘客，車窗玻璃全被震碎，公交車門失靈也無法打開，她最後從車窗爬出，劉女士左臉被碎玻璃渣割出一道傷口，左手手掌也受了傷。

據「澎湃新聞」報導，爆炸事故的住商大樓大約有三層樓的範圍幾乎全毀，周邊街道被波及，玻璃、建築殘骸碎落滿地，多輛行經汽車 受損，還有公車被氣爆氣浪平推十幾公尺後報廢，在場人士形容案發時，震動程度如同地震。

綜合媒體報導，在此之前，瀋陽市政府正在推動老舊天然氣管線網路更新計畫，瀋陽燃氣集團今年共計劃改造管線200公里，現已完成156公里，預計11月10日前可完成全部改造。

有瀋陽燃氣接線員透露，相鄰事發地點的太原南街西側，南七馬路至南八馬路之間，從10月20日晚10時至10月21日早上5時施工，工程於10月21日早上6時結束，並於7點10分上報燃氣公司。對於爆炸是否與施工有關，目前還在調查中，暫時無法確認。

此外，由於爆炸案波及周邊街道，瀋陽當地電網也發布太原南街和南七馬路交匯處，附近居民暫時停電的通知。