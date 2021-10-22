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李雲迪影片下架 代言恐解約「披荊斬棘的哥哥」被打碼

中國新聞組／北京22日電
李雲迪在綜藝節目「披荊斬棘的哥哥」的畫面都被打馬賽克了。(取材自微博)
李雲迪在綜藝節目「披荊斬棘的哥哥」的畫面都被打馬賽克了。(取材自微博)

李雲迪因身材修長，面目俊朗，除鋼琴才藝吸引許多粉絲外，今年還轉戰演藝界，登上綜藝節目「披荊斬棘的哥哥」。不過涉嫖娼醜聞傳出後，中國音樂家協會取消了他的會員資格，李雲迪相關影片已全網下架，在「披荊斬棘的哥哥」中的鏡頭也被打碼，還恐掀起一波代言解約潮。

天眼查App顯示，李雲迪名下目前只有成立於2017年的新沂雲傳世紀影視文化工作室（有限合伙）一家企業，出資額僅1萬元，主要從事影視劇本創作、文藝創作與表演和文化藝術經紀代理等業務，李雲迪持有99.9%股份，為最終受益人。

北京市公安局和朝陽分局的微博，證實李雲迪嫖妓被抓的內容。（取材自微博）
北京市公安局和朝陽分局的微博，證實李雲迪嫖妓被抓的內容。（取材自微博）

北京商報導，此外，李雲迪還曾是風雲笛音科技（北京）有限公司的股東，該公司成立於2016年，註冊資本1000萬元，主要從事不含營業性演出的組織文化藝術交流活動、公共關係服務等業務，但李雲迪已在2017年4月退出。

身為音樂天才，李雲迪也接過不少代言，涉嫖娼事件或將再次掀起一股「品牌解約潮」。據了解，李雲迪已代言或有商務廣告合作的品牌包括廣汽豐田漢蘭達、京東PLUS、東風日產、勞力士、三星折疊屏、卡薩帝、皮阿諾、美嘉電鋼琴、線上教育品牌仰大公學、巴黎歐萊雅高端線金致臻顏系列、洗護品牌海洋絲緞、TOM FORD 中國區品牌摯友等。

另外，有網民發現，在昨天早前播出的「披荊斬棘的哥哥」綜藝節目中，李雲迪疑似因被打碼遮擋引發熱議，但隨後節目又立即播出了未遮擋版本，當時很多人都覺得是節目組的「手誤」，但如今看來並非如此。而21日剛播出的「披荊斬棘的哥哥」中，李雲迪的鏡頭大幅減少，僅有的幾次露臉都被打上了馬賽克。

另網易娛樂報導，有網民曬出照片稱四川音樂學院已經摘掉李雲迪鋼琴工作室的牌子，但仍待校方回應是否屬實。據悉，李雲迪曾於2012年受聘四川音樂學院鋼琴研究院副院長和教授。

李雲迪 北京 中國

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