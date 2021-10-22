官媒批李雲迪自作孽 「黑白琴鍵容不得黃」

「鋼琴王子」李雲迪 嫖娼被拘，引起各界譁然，人民網評對此直言「黑白琴鍵容不得黃」，李雲迪不僅塌了人設，毀了口碑，星途也會黯淡下去；俠客島稱「王子」變嫖客何其悲劇，琴鍵彈錯了可以重來，人生道路可得認準黑白。央視更狠批李雲迪跌落神壇「完全是自作孽不可活！」。

李雲迪少年得志，其後星光燦爛，一路長紅，涉嫖娼被抓則讓很多人難以置信，從而不勝唏噓。李雲迪的公共形象一向良好，除了才華橫溢，還風度翩翩、彬彬有禮。外界驚訝誰能想到這樣的青年才俊也會犯傻，一向是青年榜樣的鋼琴家也會犯法？

人民網評指出，「這個世界的確不止黑白兩色，但一定要分清和劃清黑與白。這個，絕對不可以錯……」。黑白琴鍵上容不得黃色，任何東西汙點都會折損優美動聽的旋律，也會讓來之不易的藝術之路蒙上陰影，不可不吸取教訓。但願李雲迪真正反思自己，但願不再有下一個「李雲迪」。

極目新聞引述俠客島報導，李雲迪被曝嫖娼，讓人震驚得不知道「震驚」兩個字怎麼寫！他不是藝術家嗎？而且看上去文質彬彬，溫文爾雅，腦門上都寫著「貴公子」三個字，怎麼會淪落至此？

俠客島評論說，「王子」轉眼成嫖客，愛恨只在一瞬間。嫖娼是違法的，再扯什麼生理需要，什麼精神空虛，什麼身分特殊，什麼交際圈狹窄，都沒用，違法就是違法的。作為藝人，做了違法的事，不但會受到法律制裁，而且會背上「劣跡藝人」的名號，造成惡劣的社會影響，起到極其不好的引導作用，害人害己，愚蠢至極。

俠客島表示，鋼琴鍵黑白分明，鋼琴家卻是非不分，能夠在音樂的黑白之間行雲流水，卻在人生的黑白之路上行差踏錯，只希望他痛改前非。更可悲可嘆的是，吸毒隊，逃稅隊，嫖娼隊……爭先恐後的增員，娛樂圈這一輪「墮落遊戲」到底何時是盡頭？坐享名利，人前風光，卻連最基本的遵紀守法都做不到，頻頻出現「負面典型」。真的是時候，在「貴圈」來一次全員普法教育 了。

央視則批李雲迪涉嫖娼被抓，再次給某些視國法為無物的明星大腕敲響警鐘：遵紀守法是做人的底線。「誰敢於突破底線，挑戰國法和公德，就是自作孽不可活」。