鋼琴王子李雲迪嫖娼被拘 繼吳亦凡後娛圈再爆醜聞

李雲迪曾在2016年3月，在美國紐約卡內基音樂廳演奏，演奏完後他向觀眾致意。（新華社資料照片）

有「鋼琴王子」稱號的中國 鋼琴家李雲迪 ，昨天被北京市公安 局通報涉嫌嫖娼並已處以行政拘留。由於李雲迪被稱為是國內和郎朗齊名的鋼琴家，還擔任形象大使，獲獎無數且擁有多項社會職務，此次涉嫖娼事件被形容是繼藝人吳亦凡事件後，中國演藝圈再次爆出的醜聞。

隸屬於北市公安局朝陽分局的「平安朝陽」昨天發布通報如下：近日，朝陽公安分局接群眾舉報稱，有人在朝陽某小區賣淫嫖娼。警方依法展開調查，將賣淫違法人員陳某卉（女，29歲）；嫖娼違法人員李某迪（男，39歲）查獲。經審查，上述人員對違法事實供認不諱，均已被朝陽公安分局依法行政拘留。

北京市公安局的「平安北京」微博還刊出一張鋼琴琴鍵的照片，並留言：「這個世界的確不止黑白兩色，但一定要分清和劃清黑與白，這個絕對不可以錯。」

多家中國媒體隨即報導，「平安朝陽」通報裡的「李某迪」指的就是李雲迪。由於李雲迪多年來獲獎無數，18歲即在第14屆蕭邦國際鋼琴比賽舞台獲金獎，五次登央視春晚，並擔任重慶形象大使、廣州城市代言人等，擁有不少榮譽和職務，消息迅速傳開。21日晚間，「李雲迪嫖娼被拘」爆上微博熱搜第一。李雲迪和他的父親李川則都尚未對此回應。

出生於1982年秋的李雲迪，9歲時第一次接觸鋼琴並拜音樂家但昭義學習鋼琴。四年級時，他就在日記本裡寫下了自己的理想：「我要成為一位偉大的鋼琴家」。12歲他參加首屆「華普杯」全國少兒鋼琴比賽勇奪冠軍，曾入選「可能影響21世紀中國的100個青年人物」，由於他身材修長，面目俊朗，粉絲稱他為「鋼琴王子」。

每日經濟新聞報導，21日中午，李雲迪還在個人微博發布最新動態：今天聽「演唱會」，下次來聽演奏會！視頻中是近6分鐘的「她來聽我的演唱會」節目。報導並稱，網傳李雲迪曾頻開豪車帶女性回家，2019年還有媒體曾拍到他駕車接女子共度晚餐途中，當街解開褲子小便。

法治日報報導，嫖娼行為在中國不構成犯罪，但可能遭治安處罰：賣淫、嫖娼的，處10日以上15日以下拘留，可以並處5千元以下罰款；情節較輕的，處5日以下拘留或者500元以下罰款。

紅星新聞報導，李雲迪涉嫌嫖妓被捕，北京朝陽警方稱是接獲群眾舉報。而據中國文化管理協會網絡文化工委消息，從2014年開始，包括李代沫、張元、寧財神、張耀揚、高虎、尹相杰、王學兵、張博、黃海波和王全安等藝人都是由朝陽群眾舉報後被警方查處。