中逾6成民眾對日印象不佳 90%日人對中反感

日本皇宮有許多日本民眾和觀光客參觀。（歐新社）

最新輿論調查顯示，超過90%日本 民眾對中國 的印象不佳；中國民眾對日本的印象一年來急速惡化，66.1%中國人對日本沒有好印象。

由日本非營利組織言論NPO與中國國際出版集團今年8月至9月底共同實施的「第17屆中日聯合輿論調查」，採取問卷或面對面訪談方式針對1000名日本人及1547名中國人實施民調。

調查顯示， 日本民眾對中國的觀感沒有改善，對中國印象差的日本人占90.9%，較去年增加了1.2個百分點，僅次於2016年調查結果的91.6%，是五年來再次超過90%。

據環球時報報導，外文局副局長兼總編輯高岸明指出，歷史、領土與安全等三大問題對中日關係深層的心理影響仍然突出。在中國受訪者對日印象不好的原因選擇上，居於首位的是「日本對侵略中國的歷史沒有真誠地道歉和反省」，比例為77.5%，較2020年上升3.4個百分點。46.9%的中國受訪者認為「兩國歷史問題幾乎沒有解決，這是中日關係決定性的大問題」。

造成中國公眾受訪者對日印象不佳的另一因素為「日本對釣魚島進行『國有化』引發兩國對立」，選擇這一選項的中國受訪者比例為58.7%，較2020年增加5.4個百分點。

62.4%的中國受訪者將領土爭端視為阻礙中日關係發展的最重要問題，較2020年增加7.2個百分點。61.3%的中國受訪者認為日本對中國構成軍事威脅；被問及為何感覺日本是威脅時，70.3%的中國受訪者認為日本與美國聯手在軍事上圍堵中國。

高岸明指出，中日關係的發展需要雙方共同維護，特別是日方應當處理好涉及歷史、領土、台灣 等敏感問題，這些問題具有突發性和易爆性，如果管控不好，就能在短時間內使中日關係脫離原有軌道，同時惡化彼此的國民感情。