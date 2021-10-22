創辦人疑以豬頭諷習近平 財新網落榜稿源名單
中國國家互聯網信息辦公室（網信辦）20日公布最新版「網路新聞稿源單位名單」，將網路新聞稿源單位限定在1358家。外媒檢視名單後注意到，以爆料敢言見長的「財新傳媒」遭到剔除。由於其創辦人胡舒立日前曾疑似以豬頭諷刺當道，引發外界揣測。
綜合媒體報導，胡舒立2日曾在自己的新浪微博帳號上，貼上一整排被吊起的豬頭照片，並表示「豬頭如果做得好，還是相當可吃的。豬頭不受待見，與人們的觀念很有關係。背負著這等惡名，一般人誰還願意在餐桌上與其建立戰略夥伴關係」。
由於出現「戰略夥伴關係」及「不受待見」、「惡名」等字眼，胡舒立此文被外界解讀是在諷刺中共總書記習近平，在網路上廣為流傳。
胡舒立這篇貼文是轉引自「財新網Mini」中一篇談飲食的文章「豬頭如果做得好，還是相當可吃的」，作者署名汪朗。胡舒立的這則微博已經刪除，但汪朗的文章還在。
財新網以相對敢言及深度報導見長。有看法認為，胡舒立由於與時任中共中紀委書記、現任中國國家副主席王岐山頗有交情，因此能得到中紀委第一手反腐資訊。
美聯社指出，除「財新傳媒」外，另一家獨立媒體「經濟觀察報」也同樣落榜。
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