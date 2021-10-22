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雙11預售 「帶貨一哥」1晚狂賣百億

中國新聞組／北京22日電
淘寶「雙11」預購起跑，李佳琦（右）的銷售額破百億人民幣再創紀錄，暫時贏過薇婭（左）。（取材自每日經濟新聞／視覺中國資料照片）
淘寶「雙11」預購起跑，李佳琦（右）的銷售額破百億人民幣再創紀錄，暫時贏過薇婭（左）。（取材自每日經濟新聞／視覺中國資料照片）

淘寶「雙11」預購20日晚起跑，迎來空前流量，不但伺服器一度崩潰當機，網紅李佳琦的直播間更吸引2.5億人觀看，單日銷售額達106.53億元（人民幣，下同，約16.65億美元），成為直播「帶貨一哥」。

來源：YouTube

綜合界面新聞、鳳凰網報導，今年淘寶「雙11」預購推出1400萬款商品集體打折。當晚起跑才10分鐘，由於瞬間流量爆炸，許多消費者抱怨無法連線，「淘寶崩了」躍為熱搜榜冠軍。經過緊急搶修復原後，淘寶官方微博發文說「原來不熬夜的你們這麼猛嗎」。

李佳琦在直播中搬出了戰鑼，並喊著「紅包雨又來了」。（視頻截圖）
李佳琦在直播中搬出了戰鑼，並喊著「紅包雨又來了」。（視頻截圖）

「雙11」預購首日迎來空前流量，直接反映在直播銷售。淘寶主播銷售榜顯示，李佳琦當天直播銷售額突破百億來到106.53億元，其次是薇婭82.52億元；雪梨9.3億元排第三。

有媒體指出，李佳琦、薇婭僅僅一個晚上合計賣出189億元，超過91%中國A股上市公司的年營業額。

對於這串數字，有些網友直接驚了，「沒見過世面的我從個十百千萬開始數，這到底是多少錢，長這麼大第一次暈數字。」

薇婭直播銷售額為82.52億元人民幣。（視頻截圖）
薇婭直播銷售額為82.52億元人民幣。（視頻截圖）

據淘寶直播數據，李佳琦與薇婭當天的直播間觀看數加起來將近5億。李佳琦直播間播出12小時，薇婭直播間播出14小時。

自從2018年前後直播電商爆火之後，李佳琦與薇婭的雙強格局就已形成，關於誰究竟是直播第一人的話題，外界的討論從未停過。

今年618期間，長期盤踞淘寶直播榜單的前三甲中，薇婭登頂冠軍，而以往穩坐亞軍的李佳琦被雪梨反超，市場上也出現了李佳琦流量是否下跌的聲音。此次雙11李佳琦則實現了對薇婭的反超，再次證明了自己的帶貨能力。

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