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要家長盯晚自習 沒空就花100元雇人？廣西中學：已暫停

中國新聞組／北京22日電
長海實驗學校要求家長必須輪流到學校監督孩子們晚自習。（取材自央廣網）
長海實驗學校要求家長必須輪流到學校監督孩子們晚自習。（取材自央廣網）

廣西桂林長海實驗學校要求家長每天輪流到學校監督孩子們晚自習兩小時，如果沒空或不願意監督可以花一晚100元（人民幣，下同，約15美元）請人，由家委會安排人值班，報酬給志願者。此事引發家長不滿，認為學校把事情丟給家長，質疑學校應負的責任是否合理合規。

央廣網報導，桂林長海實驗學校校長莫紅星說，之前晚自習的時候是老師輪流值班，消耗的體力精力比較大，老師們建議是不是家長也能分擔。校方於是從8日起請家長到學校一起進行晚自習，嘗試在晚上的時段更好管理學生。

莫紅星說：「家長對小孩在學校的一些學習情況特別關注，也希望學校盡量採取一些措施，提高學習效率，營造好的學習氛圍，所以就有這麼個動議。我們也希望通過這方面的加強管理監督，是不是讓學生的學習效率就更高一點，抱有這麼樣的一個目的。」

對於網上熱議的，有家長說「如果來不了就100塊錢請人來一天」的說法，莫紅星表示，這是後來才知道的，確實違背了最初的本意：「有些家長可能想自己不參與是不是以後老師對小孩怎麼樣，我實在來不及了就請別人來幫幫。我們也發現了這個事，本來是自願的，要是這樣做就背離了原意，給家長就好像是個交易，就不好了。」

報導指出，家長協助管理晚自習只持續十來天，從19日晚上起已暫停。

中國教育科學研究院研究員儲朝暉認為，在協同育人這樣一個大的背景下，要明確家庭和學校的邊界。這件事說明很多學校和家長之間的責權邊界不清晰，在很大的程度上，學校綁架了家長。

儲朝暉說：「教學主體責任肯定是在學校，那麼家庭對孩子的教育作用主要還是在家庭範圍內的，包括孩子的學習態度。事實上最關鍵的是要讓孩子有更大的自主性，要實現自主，就包括教師和家長都應該給孩子更多自主空間，特別是到了一定年齡段的孩子，沒有必要時時處處都要找人看著，在方式上也要做一些改變。」

教育 中國

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