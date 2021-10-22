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中國新綜藝疑抄「魷魚遊戲」被罵爆 平台：失誤

中國新聞組／北京22日電
中國影音平台優酷將推出一檔綜藝名為「魷魚的勝利」，引發網友質疑抄襲，但優酷澄清是節目最初提案，早就被內部人員「打槍了」。（取材自微博）
中國影音平台優酷將推出一檔綜藝名為「魷魚的勝利」，引發網友質疑抄襲，但優酷澄清是節目最初提案，早就被內部人員「打槍了」。（取材自微博）

Netflix夯劇「魷魚遊戲」風靡全球。有網友發現，中國影音平台優酷近日推出一檔綜藝節目，不論海報字體、設計都和「魷魚遊戲」相似，引爆中國、南韓網友質疑抄襲的怒火。優酷則回應稱，工作人員不小心公開了被打槍了的節目最初提案，實際綜藝名應是「遊戲的勝利」。

優酷此前在微博發文表示，將在2022年推出一檔綜藝節目叫「魷魚的勝利」，並強調這是智力、體力的挑戰，也是兒時遊戲的回憶殺，整場節目將採劇情推進和組團作戰模式。「魷魚的勝利」的海報字體設計採用和「魷魚遊戲」相似的風格，同樣都有圓形、三角形、正方形圖形。

韓劇「魷魚遊戲」主視覺海報。（取材自Netflix）
韓劇「魷魚遊戲」主視覺海報。（取材自Netflix）

貼文一出，立刻引發討論。許多中國網友看不下去直言，「別抄了！好丟人！」、「吃相好難看，這個熱度還蹭...」、「我們國家和魷魚有啥關係？烤魷魚嗎？你好歹叫老鷹捉小雞的勝利還比較吸引我」。

消息也馬上被人轉貼南韓論壇中，南韓網友紛紛群起痛批，「中國真是我們的附屬國欸，啥都跟著拍」、「越看越好笑、連魷魚的字體都一樣」。

面對排山倒海的質疑聲量，優酷20日晚間緊急回應，稱這只是節目最初的提案，早就被內部人員「打槍了」，實際綜藝名為「遊戲的勝利」，但工作人員還是誤把最初提案放在招商會上，因此他們也緊急改正，向網友道歉。

中國 魷魚遊戲 南韓

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