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上海植物人辦證要「本人」 惹議

中國新聞組／北京21日電
王先生是一年多前患上腦部疾病行為後變成植物人，沒有任何能力。（取材自瀟湘晨報）
王先生是一年多前患上腦部疾病行為後變成植物人，沒有任何能力。（取材自瀟湘晨報）

一年多前，上海市民王先生患上腦部疾病，逐漸變成植物人。家人要為他辦理傷殘鑑定證明，卻遭到工作人員的阻攔，要求申請人本人親自到醫院進行鑑定。家屬只好拜託朋友幫忙，開車接送王先生前往指定醫院。

香港01報導，王先生的太太表示，一年多前先生患上腦部疾病，雖然有接受手術，但身體還是每況愈下，逐漸變成植物人，一直需要家人照料。張阿姨坦言，丈夫治療藥費相當高，「當時說10萬（人民幣，下同，約1.5萬美元）就行，已經30多萬用掉了，而且我服侍他一年，自己全身也都是各種病痛。」

張阿姨想要為丈夫辦理殘疾證，得到部分費用補助。王先生的情況符合殘疾證的申請條件，沒想到，來到楊浦區長白新村街道社區事務受理服務中心辦理，卻被要求申請人「本人」攜帶各種資料到醫院進行鑑定。

張阿姨再三確認，是否一定要王先生「本人」到場？獲得肯定的答案。張阿姨只能拜託朋友幫忙，開車接送王先生前往指定醫院。

張阿姨弟弟抱怨，這樣做不僅費時費事，對病人也不利，「抱上抱下的，教我們吃力疲倦，勉強應付」，而且王先生到了醫院，醫師也根本沒有仔細檢查就直接寫好病歷，「只是開門看一看，結果分析看一眼就知道了？」

張阿姨最後是拜託朋友幫忙，開車接送王先生前往指定醫院。（取材自瀟湘晨報）
張阿姨最後是拜託朋友幫忙，開車接送王先生前往指定醫院。（取材自瀟湘晨報）

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