川震被埋3天遭截肢…倖存者牛鈺 穿義肢登時裝周

汶川地震截肢少女牛鈺，帶著義肢登上伸展台。（取材自澎湃新聞）

近日上海時裝周，一場T台走秀成為話題焦點。24歲的模特兒牛鈺，11歲時在汶川大地震 中失去右腿，如今她配帶著義肢，自信地走在T台上。上海共青團「青春上海」官方號評價，牛鈺在T台上這個逆襲的身影，是最高級的時尚。

綜合媒體報導，24歲的牛鈺網名「春遊哥哥」，在抖音已有85萬粉絲。她的本職工作 是一名短視頻編導、攝影師，偶爾兼職客串當平面模特，為一些服裝品牌拍攝寫真。

她表示，接到服裝品牌的邀約，自己也覺得非常意外，也很緊張。她認為，自己走秀的功力，「其實還是有差距」。

牛鈺說：「因為義肢的緣故，我必須穿很舒服的鞋，比如運動鞋。但這些都是小事，走秀一分鐘就挺過去了，任何難度都是可以克服的，但克服心理上的障礙很難，我真的是鼓起很大勇氣才上的場。第一次體驗真正的秀場，對我來說是很大的一次突破。」

牛鈺在2008年汶川地震失去右腿，她當年只有11歲，在北川的曲山小學就讀，地震後在學校被埋整整三天，最後獲救，但不幸需要截肢。

汶川地震截肢少女牛鈺，帶著義肢登上伸展台。（取材自微博）

她透露，上大學時，當地有個小秀場。她原本想要嘗試，上傳了身高、體重等基本信息，卻因為自己是殘疾人被婉拒了。她從新聞中看到國外有殘疾人秀場，就夢想以後在中國 的秀場也能接納殘障人士。

2018年，牛鈺決定穿上沒有海綿的義肢示人。她記得初次帶上義肢外出時，在電梯遇到一個陌生女孩，「你會不自覺地去猜測他人的想法。其實她也就只是看了一眼，然後就轉過去了」。

曾有網民質疑，牛鈺穿上閃光義肢是炒作。面對質疑，牛鈺坦言自己亦不在乎，如今，牛鈺主要的工作是拍攝短片，有時會用殘模的身分接工作，「當你接納了自己，別人的言論就傷害不到你」。