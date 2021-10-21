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武大戀愛課爆滿 學生掛窗戶上聽課 「搶拿愛的號碼牌」

記者賴錦宏／北京21日電
武漢大學一個名為「戀愛心理學」的講座暴紅，來晚的同學爬上窗台、蹲在走道，擠滿教室。（取材自荔枝網）
武漢大學一個名為「戀愛心理學」的講座暴紅，來晚的同學爬上窗台、蹲在走道，擠滿教室。（取材自荔枝網）

武漢大學最近一個名為「戀愛心理學」的講座爆紅，小小的教室裝不下同學們對戀愛的嚮往；來晚的同學一度爬上窗台、蹲在走道、擠滿教室門口。有學生拿孫燕姿歌曲「遇見」形容，「我排著隊，拿著愛的號碼牌」；網友則逗趣寫下，「問世間情為何物，直叫人擠不進去」。

據荔枝網報導，這場引爆全場的講座由武漢大學哲學學院心理系教授喻豐講課，他認為，由於「大學生日常生活中也會很關心愛情」，所以把愛情心理學搬到了課堂上。

喻豐表示，同學們意外高漲的熱情讓他感到驚喜，「這是對戀愛的渴望，是對心理學知識的渴求，當然也是對我個人的鼓勵」。看到聽課場面如此火爆，武漢大學則再三提醒：「知識雖好，但也要注意安全！」

武漢大學一個名為「戀愛心理學」的講座暴紅，連窗戶上也掛滿人。（取材自荔枝網）
武漢大學一個名為「戀愛心理學」的講座暴紅，連窗戶上也掛滿人。（取材自荔枝網）

喻豐說，希望大家談一場健康的戀愛，開始並且保持一段積極的關係，這是他開設講座的初衷。講座以愛情心理學的基本理論為主，結合談戀愛的過程—尋找對象、開始、結束或者保持等，一層層地揭開愛情的神秘面紗。

他說，真正的愛意不是純粹的感性，「它不應該是基於廉價感動進行沖動選擇後的認知失調。某種程度上，愛也是互相適應、互相遷就、互相妥協，它是相互成全而非一味付出或者收獲」。

有幸擠進了課堂的同學們表示，聽完課想談戀愛了，不少網友更是紛紛「催促更新、預約下一期」。目前，中國多所大學已開設「戀愛心理」相關課程，並受到學生們追捧。

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