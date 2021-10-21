保能源 中石化與美企簽20年液化天然氣供應協議

中國正設法保障能源電力供應，為對抗缺電，北京當局已下令煤礦商緊急增產（路透）

中國 為尋求長期緩解能源供應的不足，與美國 公司簽署三項巨額液化天然氣 供應協議；美國之音報導，美國能源部網站文件說，中國國營石油公司中石化（Sinopec）上月與美國Venture Global公司簽署兩項20年的協議，每年一共提供400萬噸液化天然氣。

路透報導指出，北京一名資深石油產業消息人士說，這將是最大一筆液化天然氣貿易協議。中國今年取代日本成為世界上最大的液化天然氣進口國，這次簽署的協議，也讓中國從美國進口的液化天然氣總量在去年310萬噸的基礎上增加一倍。

Venture Global並與中石化的貿易公司聯合石化（Unipec）簽署第三份協議，2023年3月1日開始從卡爾克蘇山口設施（Calcasieu Pass Facility）每年提供100萬噸的液化天然氣，為時三年。另一名北京產業主管說，這些協議可能會在下月舉行的上海國際進口博覽會上宣布。

Venture Global與中石化簽署這些協議之前，中國私營的新奧天然氣股份有限公司（ENN Natural Gas Co）宣布，已與美國液化天然氣出口商錢尼爾能源公司（Cheniere Energy）簽署為期13年的供應協議。這是2018年以來美中兩國簽署的第一份主要協議。

路透日前報導，中國主要公司正與美國出口公司談判，在天然氣價格暴漲和能源短缺之際，爭取長期的液化天然氣供應。

此外，紅星新聞報導，限電危機之下，中國正想方設法加大力度保障能源電力供應，國務院主管的中央企業今年將以「能源保供」作為考核主要指標；國新辦20日就2021年前3季中央企業經濟運行情況舉行發布會，國有資產監督管理委員會新聞發言人彭華崗表示，國務院主管的中央企業今年將以「能源保供」作為考核主要指標，嚴重者予以降級降薪。中國有6成以上的電力供應來自央企。

而受電力供應緊張、能耗雙控等多重因素影響，多地相繼傳出限電，導致許多工廠日前停產，為了保障電力供應及生產，不少企業選擇搶購柴油發電機。

證券日報報導，多家柴油發電機生產企業近日訂單都已經爆滿，正在加緊生產，400千瓦、500千瓦的柴油發動機交付時間已拉長到15至20個工作日之間。

揚州一家發電機生產企業工作人員表示，現在發動機比較緊缺，上游原材料價格在漲價，最近一段時間發電機的價格也漲了一些，400千瓦的品牌機的價格人民幣18萬元至20多萬元不等。