我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

放送最政治不正確的娛樂？川普創立新社媒宣告回歸

兒童福利金月發300元 拜登提只延1年 民主黨轟大錯

保能源 中石化與美企簽20年液化天然氣供應協議

中國新聞組／北京21日電
中國正設法保障能源電力供應，為對抗缺電，北京當局已下令煤礦商緊急增產（路透）
中國正設法保障能源電力供應，為對抗缺電，北京當局已下令煤礦商緊急增產（路透）

中國為尋求長期緩解能源供應的不足，與美國公司簽署三項巨額液化天然氣供應協議；美國之音報導，美國能源部網站文件說，中國國營石油公司中石化（Sinopec）上月與美國Venture Global公司簽署兩項20年的協議，每年一共提供400萬噸液化天然氣。

路透報導指出，北京一名資深石油產業消息人士說，這將是最大一筆液化天然氣貿易協議。中國今年取代日本成為世界上最大的液化天然氣進口國，這次簽署的協議，也讓中國從美國進口的液化天然氣總量在去年310萬噸的基礎上增加一倍。

Venture Global並與中石化的貿易公司聯合石化（Unipec）簽署第三份協議，2023年3月1日開始從卡爾克蘇山口設施（Calcasieu Pass Facility）每年提供100萬噸的液化天然氣，為時三年。另一名北京產業主管說，這些協議可能會在下月舉行的上海國際進口博覽會上宣布。

Venture Global與中石化簽署這些協議之前，中國私營的新奧天然氣股份有限公司（ENN Natural Gas Co）宣布，已與美國液化天然氣出口商錢尼爾能源公司（Cheniere Energy）簽署為期13年的供應協議。這是2018年以來美中兩國簽署的第一份主要協議。

路透日前報導，中國主要公司正與美國出口公司談判，在天然氣價格暴漲和能源短缺之際，爭取長期的液化天然氣供應。

此外，紅星新聞報導，限電危機之下，中國正想方設法加大力度保障能源電力供應，國務院主管的中央企業今年將以「能源保供」作為考核主要指標；國新辦20日就2021年前3季中央企業經濟運行情況舉行發布會，國有資產監督管理委員會新聞發言人彭華崗表示，國務院主管的中央企業今年將以「能源保供」作為考核主要指標，嚴重者予以降級降薪。中國有6成以上的電力供應來自央企。

而受電力供應緊張、能耗雙控等多重因素影響，多地相繼傳出限電，導致許多工廠日前停產，為了保障電力供應及生產，不少企業選擇搶購柴油發電機。

證券日報報導，多家柴油發電機生產企業近日訂單都已經爆滿，正在加緊生產，400千瓦、500千瓦的柴油發動機交付時間已拉長到15至20個工作日之間。

揚州一家發電機生產企業工作人員表示，現在發動機比較緊缺，上游原材料價格在漲價，最近一段時間發電機的價格也漲了一些，400千瓦的品牌機的價格人民幣18萬元至20多萬元不等。

天然氣 中國 美國

上一則

緊身裙、黑絲襪…「幼兒媛」擺拍 挨轟消費孩子

下一則

受西方制裁最多次… 王君正掌西藏書記 外媒：示威歐美

延伸閱讀

限電嚇壞製造業 中企搶買柴油發電機

限電嚇壞製造業 中企搶買柴油發電機
新冠口服藥物 WHO想低價採買

新冠口服藥物 WHO想低價採買
南韓提高綠能目標 拚2030年之前減碳40%

南韓提高綠能目標 拚2030年之前減碳40%
中國工信部招手 歡迎美企擴大投資

中國工信部招手 歡迎美企擴大投資

熱門新聞

馬雲。（新華社資料照片）

馬雲在香港露面 傳急賣「財新」所有股權

2021-10-13 21:23
中國最大房地產發展商恒大集團深陷財務危機而博得全球關注，CNN稱分析師正指出一個更深層的潛在問題，即多年供過於求的中國房地產市場正在轉涼。(路透)

可供全德國人入住 恒大危機照亮中國獨特鬼城現象

2021-10-16 16:52
王偉展現健美肌肉。（取材自錢江晚報）

41歲癌末男挑戰健美賽 半年減脂31斤

2021-10-12 13:00
監控視頻顯示嫌犯拖著疑裝有屍體的行李箱離開。（取材自極目新聞）

上海28歲海歸女 被裝行李箱拋屍

2021-10-14 08:00
蔡磊在一場論壇上精神振奮，講述和漸凍症抗爭的經歷，看上去，他不像個病人。（取材自錢江晚報）

砸千萬求生 京東副總裁罹絕症：世上沒藥就自己幹

2021-10-15 08:00
社群平台領英（LinkedIn）宣布，將關閉在中國的網站，這表示，在中國可以公開連線的最後一個美國主要社群網站也將吹熄燈號。(美聯社)

微軟將關閉領英中國 美主要社交網站就此在中國絕跡

2021-10-14 19:05

超人氣

更多 >
IRS查帳戶門檻600元→1萬元 共和黨轟：仍侵犯隱私

IRS查帳戶門檻600元→1萬元 共和黨轟：仍侵犯隱私
瘋漢白晝持刀闖銀行 芝亞裔女銀行員遭當場刺死

瘋漢白晝持刀闖銀行 芝亞裔女銀行員遭當場刺死

美駐中大使任命聽證 伯恩斯：中國沒那麼「神」

美駐中大使任命聽證 伯恩斯：中國沒那麼「神」
佛州網紅沛提托命案新進展 找到失蹤未婚夫疑似遺骸

佛州網紅沛提托命案新進展 找到失蹤未婚夫疑似遺骸
320萬年薪傲視全州公務員 華州教練拒打疫苗遭開除

320萬年薪傲視全州公務員 華州教練拒打疫苗遭開除