緊身裙、黑絲襪…「幼兒媛」擺拍 挨轟消費孩子

一位妙齡女子身穿黑色緊身裙、黑絲襪、高跟鞋，背幼兒書包，出現在浙江杭州一所幼兒園門口。（視頻截圖）

「佛媛」這兩個詞，最近在網上挺火的，一大批妝容精緻、穿著暴露的女性，文案一個比一個聖潔，好像真的有「佛」那回事。官媒都看不下去了，專門發文批評這種「為了流量」博人眼球的內容。最近網上有一段視頻火了，這次不再是「佛媛」了，而是轉身一變成了「幼兒媛」。

來源：YouTube

綜合正觀新聞、HKT報導，視頻中一位妙齡女子，身穿黑色緊身裙、黑絲襪、高跟鞋，背幼兒書包，出現在浙江杭州一所幼兒園門口。

不少人認為接小孩穿這麼美麗很正常，是當之無愧的「辣媽」。

誰知事件很快反轉，一位網友發帖表示，去接娃的時候看到了該女子，但她並不是真正的「辣媽」，而是來此拍攝取景。該網友稱，這位女子在幼兒園門口拍攝了幾個小時，換了好幾套衣服，許多來接小孩的家長對其表示不滿後，女子一行人方才離開，且並未看到她帶小孩走。

視頻瘋傳後，網友們炸開了鍋，紛紛譴責該女子在幼兒園擺拍，評論區還有些不明真相的家長起鬨，很多男爸爸還表示：「我家孩子在學校有這麼漂亮的女家長，以後接孩子的工作 全攬在我身上了」。

從網友評論來看，大家並非因為女子的衣著爭吵，相反，大多數人對這樣賞心悅目的穿著給予肯定。網友是對女子在幼兒園這樣的地方擺拍表示反感：「雖然你很美，但是你這麼做，太低俗了，影響孩子，敗壞幼兒園還有家長的名聲！」、「為了一點點流量，為了能在網上紅起來，真的是各種『操作』層次不窮，先有『佛媛』，後又來『幼兒媛』，消費中國 傳統文化還不夠，還要消費我們的孩子和家長，這些人請你們消停消停吧！」

還有網友說：「如果真的想紅，不如去學一學『李子柒』，靠去傳遞真的有價值的內容，而不是通過『表面』打擦邊球，為了流量不擇手段，這麼做只會被人唾棄，更重要的是影響到家長和孩子，在網上形成了不良風氣。」