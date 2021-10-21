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中國大學生畫「虛弱妝」遭舉報 驚動緝毒警察

記者林汪靜／北京21日電
中國校園最近流行化「虛弱妝」去餐廳買飯，宣稱可引起餐廳阿姨的同情心，多裝一些菜。（取材自瀟湘晨報）
中國校園最近流行化「虛弱妝」去餐廳買飯，宣稱可引起餐廳阿姨的同情心，多裝一些菜。（取材自瀟湘晨報）

中國校園最近流行起化「虛弱妝」去餐廳買飯，且成為一種風潮。大學生把自己畫得臉色憔悴、營養不良，以獲得餐廳阿姨的同情，多裝一些飯給學生。一名四川西昌的一名男大生就因「虛弱妝」化得過於逼真，整個人看起來十分虛弱，和吸毒者很像，遭到網友舉報。禁毒警察呼籲，不要模仿「虛弱妝」。

據四川觀察報導，該名男大生化「虛弱妝」起初為了引起餐廳阿姨的同情心，讓阿姨多給點飯吃，男大生完妝後，面容看起來十分憔悴，像病入膏肓，且嚴重營養不良。隨後，該名男生再去餐廳買飯，發現餐廳阿姨會給他多裝一些菜，似乎想讓他多吃點，補一補。

而這名男大生在發布影片後，由於妝容太過逼真，很像吸毒者，網友向四川西昌市公安局檢舉，西昌公安立即展開調查，經過警方調查，確認此次為烏龍事件。

男大生表示，自己發布影片只是為了好玩，沒想到會引起禁毒警察關注，之所以會拍這個影片，是之前他在網路上看到「食堂挑戰」的影片。

大學生把自己畫得臉色憔悴、營養不良，以獲得餐廳阿姨的同情，能多裝一些飯給學生。（...
大學生把自己畫得臉色憔悴、營養不良，以獲得餐廳阿姨的同情，能多裝一些飯給學生。（取材自四川觀察）

這名同學餐廳買飯的影片走紅後，引來一眾大學生紛紛效仿，天津一所大學的男學生也化了這種妝，餐廳阿姨打飯不但飯量多，還會小心提醒不要吃辣，要忌口等。

隨著「虛弱妝」的效仿者越來越多，中國多地禁毒民警都注意到這個現象，紛紛發布影片提醒不要模仿。浙江溫州市禁毒委員會辦公室官方帳號發布了一則影片，影片中是畫著「虛弱妝」的大學生，一名警官表示：「這位同學畫的妝看起來有點危險，因為吸毒人員差不多也是這個樣子。」這名警官還說，如果帶著這個妝走在路上，引得民眾撥打110報警，造成了什麼誤會，那就一點都不好玩了。

大陸校園最近流行起化「虛弱妝」去餐廳買飯，且成為一種風潮。（取材自四川觀察）
大陸校園最近流行起化「虛弱妝」去餐廳買飯，且成為一種風潮。（取材自四川觀察）

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