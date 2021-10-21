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丁真暴紅1年顏值崩壞？ 20歲腫成油膩大叔

中國新聞組／北京21日電
暴紅初期的丁真。（取材自微博）
暴紅初期的丁真。（取材自微博）

20歲藏族男孩丁真去年在網路暴紅，受到越來越多的關注，但近期丁真在一檔晚會登台獻唱，卻被網友截圖瘋傳討論，質疑他體態變肥、容貌變老，成了油膩大叔。

從晚會上的現場照片來看，丁真外形是有不小的變化，最明顯的，就是臉型比以前圓潤了許多，身形也發福了，額頭上還多了抬頭紋，「天啊，胖是人類的天敵」、「伙食太好了」、「這真的不是P圖嗎」、「抬頭紋，看來馬上又過氣了」，網友紛紛質疑他是否已經崩壞。

網上瘋傳、丁真被指為「大叔臉」的節目畫面截圖。（取材自微博）
網上瘋傳、丁真被指為「大叔臉」的節目畫面截圖。（取材自微博）

相關截圖在網友間瘋傳討論，丁真的粉絲則解釋，臉看起來較腫是因為下山醉氧造成，抬頭紋則是一直以來都有；也有人認為是因拍照角度關係，才產生丁真變胖的錯覺。丁真自己PO出的活動照片中，雖然看起來比過去稍圓潤了點，但和網友截圖相比仍有落差，但同樣有人質疑「這也可能是修圖」的結果。

醉氧其實就是氧中毒，通常生活在高原高海拔的人，重新進入氧氣含量相對高的地區，就會發生不適應，出現疲倦、嗜睡、胸悶、頭昏、腹瀉、浮腫等症狀，也稱為低原反應。

丁真去年走紅後不到3個月時間，就曾傳出他在酒店房間中抽電子菸的影片，打破先前不菸不酒的形象，引起不少網友批評，即使如此，丁真的微博至今仍擁有超過200萬名粉絲追蹤。

網友在丁真（左三）近日出席活動的畫面發現，他不但臉型明顯變圓，額頭上還多了抬頭紋...
網友在丁真（左三）近日出席活動的畫面發現，他不但臉型明顯變圓，額頭上還多了抬頭紋，紛紛質疑他是否已經崩壞。圖為丁真自己發布的側面照。（取材自微博）

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