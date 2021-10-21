中國8省區日增20例染疫 西北遊熄火 民宿老闆忙退房

中國新冠本土疫情 多條傳播鏈延長，據國家衛健委21日通報，20日0到24時，中國新增本土新冠肺炎確診者13例、本土無症狀感染者7例，範圍涵蓋甘肅 、寧夏、內蒙古、湖北、雲南、河北、湖南、貴州八個省份。疫情也讓大西北旅遊熄火，民宿老闆說，十一黃金周7天長假忙得沒時間吃飯，現在則是忙著退房。

國家衛健委通報，20日31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例21例。其中境外輸入病例8例（上海6例，河南1例，廣東1例），含1例由無症狀感染者轉為確診病例（在河南）；本土病例13例（甘肅5例，其中蘭州市4例、張掖市1例；寧夏4例，其中吳忠市2例、銀川市2例；內蒙古2例，均在錫林郭勒盟；湖北2例），含1例由無症狀感染者轉為確診病例（在甘肅）。

澎湃新聞報導，日前8人自駕遊甘肅、內蒙古不料感染新冠。他們當中7人在陝西檢出陽性，1人返回寧夏銀川住所後檢出陽性。曾與他們在額濟納旗同餐廳用餐的6人「自駕團」，也先後檢出陽性。在這兩個自駕團的途經地，更多陽性病例正浮出水面。

香港文匯報報導，在這波疫情中，甘肅省涉及區域多、人員廣，疫情防控形勢較為複雜。目前，蘭州市已全面緊急開展核酸檢測 工作，面對激增的核酸檢測需求，甘肅省婦幼保健院推出手機預約服務，蘭州手足外科醫院則提供預約上門核酸檢測服務。

隨著疫情防控的全面升級，蘭州街頭也較往日稍顯冷清。在疫情涉及的西固區山丹街陳記清湯牛肉麵館，昔日排隊就餐的景象不再。

此外，由於此前8例確診的出現，西安不僅成為全國關注的焦點區域，同時整個城市也已行動起來，積極進行防疫抗疫。截至20日12時，西安市累計採樣185萬人次，其中超過120萬人次檢測為陰性，其餘結果待出。對病例活動過的區域實行嚴格的封閉管控，共封閉管控相關場所、小區22處，陝西歷史博物館等一批博物館和影城相繼關門暫停開放營業，累計消殺面積約106.66萬平方米。

此外，這波疫情來得突然，想到大西北地區旅遊的遊客，都被嚇到退房了。疫情涉及的景區多，包括內蒙古的額濟納旗怪樹林景區、黑城弱水胡楊風景區、胡楊林景區；陝西西安的大雁塔、大慈恩寺、大唐不夜城、西安美術館；甘肅的平山湖大峽谷、七彩丹霞景區、嘉峪關關城景區、金塔縣胡楊林景區、黑水古城等20多個景區，目前，上述景區均已暫停營業。