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防疫首重完成第二針 北京18歲以上已開打加強針

記者林宸誼、陳政錄／北京21日電
圖為北京市西城區近日開始為民眾接種新冠疫苗「加強針」。（新華社）
圖為北京市西城區近日開始為民眾接種新冠疫苗「加強針」。（新華社）

中國國家傳染病醫學中心主任、復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏20日表示，對於高危人群的第三針接種幾乎是必備的，「整體上看，目前重中之重是迅速把第二針完成。」

證券時報報導，張文宏出席2021南京國際新醫藥與生命健康產業創新投資峰會並發表演講時指出，近日又有多地發布疫情最新通報，疫情風險持續存在，帶來了更多挑戰與思考。

他表示，南京在之前的防疫戰爭中，已經建立了非常好的公共衛生的體系，但是在防疫中，還有一個希望，「就是市民和防禦體系相互配合。」

張文宏強調，對於防禦體系來講，要建立強大的末端發現能力，要把防護網編結實了，「例如，各地的發熱門診做得是否到位？是否規範？防護網織好以後，還有一個很重要的就是希望市民配合，還有在日常的常態化抗疫中，仍然要正確佩戴口罩，提升防護能力。」

他相信只要做到這幾點，就可以盡量把疫情發現到更早的一個階段。

張文宏同時引用孫子兵法中的「先為不可勝，以待敵之可勝」，來強調建立公共衛生體系和快速回應能力的重要性。

他相信國家會有明確的防疫指導方案出來，「大家其實不需要太著急，目前最重要的還是我們整體的防控體系要做到位。」

近日中國各省疫情復發並蔓延到北京，據統計，北京19日已有東城區、朝陽區、海淀區、通州區、順義區、大興區、平谷區等7地，開放民眾新冠肺炎疫苗「加強針」的接種，只要是已全程接種疫苗滿6個月的18歲及以上人群、身體無特殊情況者，均可接種。

北京日報報導，這是北京市根據疫情防控需要，和政府新冠病毒疫苗加強免疫接種工作方案精神，開展的重要措施。

此前，中國已有河南、海南、江蘇等多個省份，針對高風險人群、保障社會基本運行的關鍵崗位人員等，陸續開展新冠疫苗加強針接種。

中國國家衛健委統計，截至2021年10月18日，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團，累計報告接種新冠病毒疫苗22億3409.6萬劑次。

中國國家傳染病醫學中心主任、復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏。（記者林宸誼/...
中國國家傳染病醫學中心主任、復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏。（記者林宸誼/攝影）

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