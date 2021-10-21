高圓圓告婚慶公司侵權勝訴 本名意外曝了光

近日一件網路侵權官司，讓高圓圓的本名意外曝光。（取材自微博）

你知道女星高圓圓 的本名嗎？近日一件網路侵權官司落幕，高圓圓的本名也意外曝光。原來杭州一家婚慶公司被高圓圓控告侵犯肖像權，要求該公司刪除相關影像並賠償，判決書中寫道原告的名字是「高園園」而非為人所知的「高圓圓」，才讓她的本名意外曝光。

上游新聞報導，根據企業信息查詢系統「企查查」顯示，杭州火燒雲科技有限公司與高圓圓（原名高園園）網絡侵權責任糾紛二審民事判決書19日公開，案由是網絡侵權責任糾紛。

判決書內容寫道，「高園園」提交的證據可以證明杭州火燒雲公司未經其許可，在該公司運營管理的微信 公眾號違反使用了她的照片，侵犯其肖像權侵犯，鑒於高園園具有一定的社會知名度，其肖像亦具有一定商業價值，「高園園」有權要求杭州火燒雲公司停止侵害、消除影響、賠禮道歉，並可以要求賠償損失；據此駁回杭州火燒雲公司的上訴。

法院最終判決，杭州火燒雲公司必須賠償高圓圓經濟損失2萬元，並在微信公眾號上刊登道歉啟示七天。

高圓圓17歲時因拍攝冰淇淋廣告出道，可愛清新的模樣獲得「清嘴女孩」的稱號，之後進入演藝圈發展，接拍多部影視作品，2003年因飾演「倚天屠龍記」裡的周芷若大紅。