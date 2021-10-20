西藏邊境縣郵局徵才 5000搶1 國考競爭最激烈職位

西藏阿里地區郵政局招錄1人，吸引近5000人報考。（取材自阿里地區郵政管理局官網）

2022年中國國家公務員考試報名中，其中，「西藏自治區郵政 管理局阿里地區郵政管理局一級主任科員及以下職位」招錄1人，報名人數達4912人，成為目前報名人數最多、競爭最激烈的職位。

阿里地區郵政管理局在西藏自治區阿里地區噶爾縣，是西藏18個邊境 縣之一。近5000人報考的職位，讓網友不禁疑惑，「山旮旯都搶著去？」

時代周報報導，2022年國考招錄職位表發現，在1萬6745個職位中，該職位是唯一的「三不限」崗位，即不限專業、不限工作 經驗、不限戶籍，對政治面貌也沒有要求，學歷要求為本科及以上。換言之，報考門檻約等於零。

「往年西藏的職位都不會太熱。正常情況下，一個職位報考的人數可能就是幾十個、上百個。」西藏阿里地區郵政管理局工作人員陳先生表示，可能是因為職位對專業、基層工作經驗等條件不限，導致今年很多人報考。

報導指出，西藏自治區郵政管理局另一位工作人員稱：「阿里地區海拔比較高，考慮那邊比較艱苦，工作環境也比較困難，所以沒有限制專業，也沒有限制其他。本以為沒有人報名的。」

據國家公務員局官網顯示，「西藏自治區郵政管理局阿里地區郵政管理局一級主任科員及以下」報考要求錄用後最少任職5年。