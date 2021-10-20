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西藏邊境縣郵局徵才 5000搶1 國考競爭最激烈職位

中國新聞組╱北京20日電
西藏阿里地區郵政局招錄1人，吸引近5000人報考。（取材自阿里地區郵政管理局官網）
西藏阿里地區郵政局招錄1人，吸引近5000人報考。（取材自阿里地區郵政管理局官網）

2022年中國國家公務員考試報名中，其中，「西藏自治區郵政管理局阿里地區郵政管理局一級主任科員及以下職位」招錄1人，報名人數達4912人，成為目前報名人數最多、競爭最激烈的職位。

阿里地區郵政管理局在西藏自治區阿里地區噶爾縣，是西藏18個邊境縣之一。近5000人報考的職位，讓網友不禁疑惑，「山旮旯都搶著去？」

時代周報報導，2022年國考招錄職位表發現，在1萬6745個職位中，該職位是唯一的「三不限」崗位，即不限專業、不限工作經驗、不限戶籍，對政治面貌也沒有要求，學歷要求為本科及以上。換言之，報考門檻約等於零。

「往年西藏的職位都不會太熱。正常情況下，一個職位報考的人數可能就是幾十個、上百個。」西藏阿里地區郵政管理局工作人員陳先生表示，可能是因為職位對專業、基層工作經驗等條件不限，導致今年很多人報考。

報導指出，西藏自治區郵政管理局另一位工作人員稱：「阿里地區海拔比較高，考慮那邊比較艱苦，工作環境也比較困難，所以沒有限制專業，也沒有限制其他。本以為沒有人報名的。」

據國家公務員局官網顯示，「西藏自治區郵政管理局阿里地區郵政管理局一級主任科員及以下」報考要求錄用後最少任職5年。

郵政 工作 邊境

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