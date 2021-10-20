「魔鬼終結者2」T1000成真? 雲棲大會展出液態金屬

2021杭州·雲棲大會日前登場，多位學界、業界重量級人物齊聚，探討大數據、人工智能等技術的創新發展與產業應用。大會以「前沿·探索·想像力」為主題，將帶來百餘場前沿論壇。圖為在會場展示的一款機械鯊魚。（Getty Images）

美國科幻電影「魔鬼終結者2」裡的液態金屬機器人T1000，開啟了液態金屬在機器人領域應用的夢想之門，19日開幕的2021杭州·雲棲大會上，展出離開水變成固體的液態金屬、可以纏在手上的碳基晶片 等讓人大開眼界。

錢江日報報導，像一堆水銀的金屬鎵，沉在玻璃瓶底，實驗人員用針筒抽出來，注入實驗器皿中，一顆顆金屬小球，好像大珠小珠落玉盤，一會兒融合在一起，成了一個大的金屬球，金屬鎵在雲棲大會上演了魔法。

接著實驗人員把金屬鐵放到器皿中，滴入金屬鎵，一會兒鐵就被融化，但是鐵的屬性被新的金屬繼承了磁性，實驗人員用磁鐵隔著瓶子吸了一下，一團泛著銀光的金屬從水中貼到了瓶壁上，而且牢牢地固定住了。

工作 人員表示，以前做手術的時候，需要用到石膏，傷口癒合後，再敲掉；使用金屬鎵，不需要敲掉，只要滴一點水，就會溶解掉，不會造成二次傷害。

鎵繼承鐵的磁性，隔著瓶子一下就被磁鐵吸到瓶壁上。(取材自瀟湘晚報)

工作人員介紹，金屬鎵這樣的液態金屬，在未來有廣泛的應用場景，甚至科幻片中的滴水成機器人的場景，也可以複製。

瀟湘晨報報導，這是中國科學院理化技術研究所和北京 清華大學正在科研攻關的「液態金屬」，液態金屬指鎵基、銦基等一大類金屬或合金材料，在常溫下呈液態，具有沸點高、導電性強、熱導率高、環保無毒等特性。

基於目前已經發現的30餘種液態金屬效應及現象，液態金屬主要在增材製造、熱控與能源、生物醫學、柔性機器四大領域建設發展。

當前缺芯（晶片）成為科技界的一大難題，在矽基晶片之外，這次雲棲大會上，以碳奈米半導體為基礎的碳基晶片亮相。

工作人員表示，外表覆蓋柔性膜的碳基晶片，可以繞到手指上，折疊多次也不會壞，一塊看著有點淡黃色的薄膜，覆蓋了碳奈米管做成的積體電路，已經初步實現了商業化。

碳基晶片是一種在碳奈米管、石墨烯等材料上發展的半導體技術，被視為下一代晶片方向，在相同製成下可比矽基晶片有著更高性能和更低功耗，例如90奈米工藝的碳基晶片性能將等同於28奈米製成的矽基晶片。

北京大學電子系教授彭練矛帶領團隊採用全新的組裝和提純方法，製造出高純半導體陣列的碳奈米管材料，製造出晶片的核心器件—電晶體，工作速度3倍於英特爾最先進的14奈米商用矽材料電晶體，能耗只有其四分之一。

另外，在生物晶片展區，由中國科學院微電子研究所研究員、健康電子實驗室主任黃成軍帶領多名研究員、工程師和博士在現場講解，將首次公開展示晶片腦、晶片肺、晶片血管、微流控晶片、矽基細胞晶片、無創腦機介面。

受新冠疫情升溫影響，今年雲棲大會防疫要求標準跟著提高，除了甘肅嘉峪關、陝西西安等地旅遊史的觀眾無法前往參觀，14天內有上海、陝西旅居史等觀眾，須事先申報行程並附杭州48小時內核酸檢測。